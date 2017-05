Gregory Charles lance son académie

MONTRÉAL – Gregory Charles veut enseigner au plus de gens possible la technique apprise aux côtés de sa mère pour jouer du piano. L’inépuisable artiste multidisciplinaire lance donc Académie Gregory sur le web.

Son premier cours, «Je suis pianiste», sera donné à compter du 1er septembre afin de répondre à une question récurrente.

«Depuis plusieurs années, il ne se passe pas un jour sans qu’on me demande si je connais un professeur de musique, de piano plus spécifiquement. On me demande ça dans toutes les catégories d’âges», dit-il.

Histoire de famille

Pendant 230 jours, à raison de 10 minutes (pour un total de 38 heures étalées sur huit mois), Gregory Charles proposera quotidiennement du contenu pratique et académique.

Cet enseignement lui vient de sa mère, son premier professeur de piano qui lui a montré à écouter la musique plutôt qu’à la lire.

«Toute ma vie, j’ai appliqué le système Gregory Piano System pour enseigner la musique, pour libérer les gens, qu’ils ne soient pas captifs de la lecture, mais beaucoup plus à l’écoute, précise le chanteur, musicien et animateur de 49 ans. Je me suis dit que ce serait une bonne idée que le système imaginé par ma mère soit universel. Que ce soit son legs à elle.»

Une fois par semaine, Gregory Charles épaulera en direct les aspirants pianistes.

Prêt à accueillir les gens qui veulent apprendre à maîtriser l’instrument, l’artiste donnera la chance à tous les gens inscrits dans sa première cohorte de monter sur scène avec lui et un orchestre, en mai prochain.

Et il ne craint pas un nombre élevé d’inscriptions. «S’il y a 100 000 étudiants, on fera des concerts à l’année», assure-t-il.

Proposition pour Trump

L’instigateur du projet qualifie sa formation bilingue d’«accessible à tous». D’ailleurs, précise-t-il, elle pourrait même convenir à Donald Trump.

«Si on passe 10 minutes par jour à faire ça, il y a peut-être moins de chances de faire des chicanes de qui va être en avant de la photo, illustre-t-il avec humour. Je lui proposerais ça, à Donald Trump: 10 minutes par jour. Lâche Twitter et essaie de jouer du piano. C’est fantastique.»

Gregory Charles n’entend pas limiter ses tutoriels au piano. Parce qu’elles le passionnent aussi, la pratique d’autres instruments, les chorales, les sciences et l’Histoire pourraient bientôt bonifier son offre.

Il en coûte entre 780 $ et 1080 $ pour suivre la formation «Je suis pianiste» à l’Académie Gregory (gregexperience.com).