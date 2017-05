Jim Carrey attendu à Just For Laughs

MONTRÉAL – Un autre gros nom de l’humour sera présent à Montréal pour la prochaine édition du festival anglophone Just For Laughs. Tout comme Jerry Seinfeld, Kevin Hart et Judd Apatow, le Canadien Jim Carrey est attendu en juillet dans la métropole, rapporte Variety.

Le populaire comique ne viendra toutefois pas y offrir une prestation. Ce sera plutôt l’occasion pour lui de venir présenter I’m Dying Up Here, une nouvelle série dont il est producteur délégué. Jim Carrey et plusieurs membres de la distribution de cette comédie qui sera diffusée à compter du 4 juin sur la chaîne Showtime viendront répondre aux questions des festivaliers.

La présence de l’oscarisée actrice américaine Melissa Leo, l’une des principales vedettes de la série, n’a toutefois pas été annoncée.

La comédie replonge dans les années 1970 à Los Angeles, là où plusieurs célèbres humoristes ont fait leurs débuts, mais pas avant d’avoir redoublé d’efforts.

Jim Carrey ne fait pas partie de la distribution de I’m Dying Up Here, mais il a collaboré au scénario de deux des 10 épisodes de la première saison. Moins actif devant les caméras au cours des dernières années, l’acteur n’a actuellement aucun projet de film en chantier.

La 35e édition de Just For Laughs s’amorcera le 12 juillet prochain pour se conclure près de trois semaines plus tard, le 31 juillet.