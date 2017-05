John Daly se range derrière Tiger Woods

Sensible à sa situation, le golfeur John Daly a un conseil pour Tiger Woods, qui a été arrêté lundi matin.

«Reviens sur les terrains de golf! Ces histoires vont passer, a-t-il dit à TMZ, mardi. Ça prouve qu’il est humain et je l’aime bien.»

Daly, qui a remporté deux tournois majeurs de la PGA, a déjà eu des problèmes de consommation d’alcool et il espère que Woods n’a pas développé une dépendance aux antidouleurs.

«Je me sens mal pour lui, a-t-il laissé savoir. Il a eu toutes sortes de chirurgies. On peut se demander s’il est dépendant. J’en doute. Il est fort mentalement et je ne pense pas qu’il ait un problème.»

«J’espère qu’il n’est pas accro. Moi, je ne peux arrêter de fumer la cigarette. Heureusement, je n’ai jamais touché à la cocaïne. Il paraît que la coke, la cigarette et les pilules sont les trois produits qui causent les dépendances les plus fortes.»

Âgé de 41 ans, Woods a été appréhendé pour conduite avec les facultés affaiblies, alors qu’il dormait dans sa voiture.

Il devra se présenter devant la justice, le 5 juillet.