L’arbitrage sur la sellette

À l’époque où le Canadien régnait en roi et maître sur la LNH, on disait que ses dirigeants avaient les officiels dans leur manche.

L’entraîneur des Penguins Mike ­Sullivan a eu gain de cause dans son appel. Mais il ne fait pas de doute que le but refusé à Subban a produit un effet négatif sur les Predators.

Seules les reprises non concluantes ne sont pas retenues et, dans dans ce cas-ci, ça ne l’était pas vraiment non plus.