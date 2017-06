Marc Savard élève sa voix contre les coups à la tête

Victime de six commotions cérébrales dans sa carrière de 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) Marc Savard a élevé sa voix contre les coups à la tête, mercredi, dans un entretien avec le réseau Sportsnet.

Retraité depuis 2011, l’ex-vedette des Bruins de Boston et des défunts Thrashers d’Atlanta s’est prononcée en faveur de suspensions systématiques en pareil cas, prenant pour exemple le coup de Matt Niskanen à l’endroit de Sidney Crosby survenu lors de la série de deuxième tour de l’Association de l’Est entre les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh.

«Je repense à cet incident – je sais que ça n’a pas l’air intentionnel, mais c’est quand même un coup à la tête et je crois qu’il doit y avoir une suspension, peu importe si c’est délibéré ou non», a déclaré Savard.

«Tu as quand même frappé sa tête, que tu l’aies voulu ou non.»

Selon l’ancien attaquant, deux fois invité au match des étoiles, la LNH doit également augmenter le nombre de matchs de suspension décernés pour des coups à la tête, histoire d’envoyer un message plus clair aux joueurs; leur souligner que les coups à la tête ne seront pas tolérés.

«Juste pour que les joueurs soient plus conscients que la tête n’est pas un endroit où ils peuvent frapper, les fautifs doivent purger plus de temps de suspension, a-t-il martelé. Ça doit commencer à, je ne sais pas, sept matchs? Il faut de plus grosses sanctions pour que ce soit clair.»

Auteur de 207 buts et 499 aides pour un total de 706 points en 807 rencontres de 1997 à 2011 avec les Rangers de New York, les Flames de Calgary, les Thrashers et les Bruins, Savard est largement vu comme un symbole de la lutte contre les coups à la tête dans la LNH.

En 2010, dans un match des Bruins contre les Penguins de Pittsburgh, Matt Cooke avait frappé Savard à la tête. Il s’agit d’un des gestes violents qui ont causé la fin de carrière prématurée du Franco-Ontarien, à 33 ans.