Michael Klassen s'entend avec les Stampeders

Les Stampeders de Calgary ont accordé un contrat à l’ancien secondeur des Alouettes de Montréal Michael Klassen, mercredi.

Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés.

Choix de quatrième tour, le 32e au total, des Alouettes au repêchage de la Ligue canadienne de football en 2013, Klassen a disputé 54 matchs du calendrier régulier en carrière. Il a effectué 52 plaqués en défensive, dont quatre pour des pertes de terrain, et huit sacs du quart, en plus de provoquer deux échappés et de rabattre quatre passes.

En 2016, le joueur de 26 ans a disputé sept matchs, stoppant l’adversaire à six occasions, incluant une fois au sein des unités spéciales.

Le natif de Calgary a par ailleurs déjà joué dans cette ville puisqu’il a porté les couleurs des Dinos sur la scène universitaire.