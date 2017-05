Michel Barrette en piste avec son fils

MONT-TREMBLANT | Michel Barrette rêvait depuis plus de 40 ans de renouer avec sa passion de la course automobile, lui qui avait couru pour la dernière fois en 1978, mais jamais il n’aurait imaginé vivre ce rêve avec ses deux fils Nicolas et Martin.

Samedi dernier, l’humoriste de 60 ans est monté à bord de sa voiture de course au circuit du Mont-Tremblant. Tout près de lui, il pouvait voir son fils Nicolas, 24 ans. D’ailleurs, les deux se sont pourchassés durant une bonne partie de l’épreuve. Les deux voitures se sont presque touchées dans un virage.

«Je me souviens d’avoir regardé ma femme dans les yeux et lui dire que c’était l’un des plus beaux moments de ma vie d’avoir couru avec mon fils Nicolas», a expliqué le comédien.

Barrette Racing

Michel Barrette a fondé l’écurie Barrette Racing en décembre dernier, alors qu’il s’est procuré deux voitures pour concourir en Coupe Nissan Micra cet été. Michel et Martin, 27 ans, partagent une des voitures et se relaient d’une course à l’autre alors que Nicolas possède l’autre bolide et fait toutes les courses.

La passion des voitures se transmet de père en fils chez les Barrette. Au fil des ans, l’humoriste a été propriétaire de 162 voitures de collection, ce qui en fait un des plus importants collectionneurs au pays.

«Pendant que je tournais des séries télévisées, on m’interdisait de faire de la course automobile, alors je collectionnais les voitures», a-t-il lancé à la blague.

Si Nicolas et Martin sont de véritables mordus de course automobile, les deux autres fils de Michel Barrette, Olivier, 33 ans, et Jonathan, 10 ans, le sont moins.

Saine compétition

Bien que ce soit la première fois que père et fils s’affrontent sur la piste, la compétition a débuté il y a plus de 10 ans alors que Michel Barrette avait installé un simulateur de course dans la résidence familiale. C’est à ce moment que Nicolas Barrette a eu la piqûre.

«On passait des nuits à tenter de battre le record de l’autre sans arrêt, Nicolas ne pouvait s’arrêter tant qu’il ne me dépassait pas», a raconté M. Barrette.

Nicolas et son frère Martin ont offert un moment spécial à leur père lors de la première course de la saison à Bowmanville en Ontario il y a trois semaines.

«Mes deux fils s’invitaient à se dépasser à tour de rôle, car il voyait que l’autre était plus rapide dans certains passages comme des vrais gentlemen, ça m’a fait plaisir d’entendre cela», a fait valoir Michel Barrette encore ému des événements.

Bien que Michel Barrette compte plus d’expérience en course automobile, il ne tient pas ses fils pour battus. «Nicolas est un pilote naturel malgré son inexpérience et Martin a beaucoup d’expérience en moto-cross, ce qui fait de lui un pilote redoutable», a-t-il confié.

Heurté par une voiture il y a cinq ans