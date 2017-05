Mike Trout mène le vote du match des étoiles qu’il ne jouera pas

Le voltigeur des Angels de Los Angeles Mike Trout est celui ayant récolté le plus de votes parmi les joueurs de la Ligue américaine de baseball en prévision du match des étoiles qui aura lieu le 11 juillet à Miami.

Ayant obtenu 776 937 voix, Trout ratera cependant la classique, selon toute vraisemblance. Plus tôt cette semaine, son équipe avait annoncé qu’il avait subi une déchirure ligamentaire au pouce gauche et qu’il demeurera sur le carreau pendant les six à huit prochaines semaines. Avant d’être blessé, il revendiquait 16 circuits, 36 points produits et 10 buts volés, ainsi qu’une moyenne au bâton de ,337.

Les détenteurs des deuxième et troisième places chez les joueurs de champ extérieur sont Aaron Juge et Mookie Betts, respectivement des Yankees de New York et des Red Sox de Boston. Ils ont recueilli dans l’ordre 730 438 et 337 473 votes. Le cogneur des Blue Jays de Toronto Jose Bautista (195 199) est 10e.

Chez les receveurs, le meneur est Salvador Perez (420 268), des Royals de Kansas City. Le Québécois Russell Martin ne figure pas dans le top 5.

À l’avant-champ, les plus populaires à leur position respective sont Miguel Cabrera (326 952), des Tigers de Detroit, au premier but, Starlin Casto (516 268), des Yankees, au deuxième, Manny Machado (369 069), des Orioles de Baltimore, au troisième, et Francisco Lindor (602 238), des Indians de Cleveland, à l’arrêt-court. Le vétéran des Mariners de Seattle Nelson Cruz (457 050) domine chez les frappeurs désignés.

Josh Donaldson est l’unique porte-couleurs des Jays se trouvant parmi les cinq premiers au classement de sa position. Il est quatrième chez les joueurs de troisième but avec 221 350 voix.

Le public peut se prononcer sur le site du baseball majeur jusqu’au 29 juin.