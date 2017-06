Motivation inépuisable

Évidemment, on est loin des 11 championnats d’Henri ­Richard ou des 10 conquêtes de Jean ­Béliveau et d’Yvan Cournoyer. Mais à une époque où les dynasties se font rares, ça relève de ­l’exploit.

«Plus un groupe est tissé serré, plus il augmente ses chances de gagner. Et chaque fois que j’ai soulevé la coupe, l’équipe pour laquelle je jouais semblait plus unie que les autres formations, a-t-il souligné. C’était également des équipes qui avaient grandi à travers l’adversité ou les moments creux de la saison.»