On veut Choquette et Langevin

C’est le hors-jeu qui m’a ­empêché de m’endormir pendant 10 minutes. Avec six heures de ­décalage, y a pas un Penguin ou un Predator au monde qui ­aurait dû me tenir éveillé...

Et pourtant, j’étais tellement ­ulcéré par la sinistre comédie des appels à Toronto pour décider s’il y avait eu un hors-jeu à la ligne bleue que je me disais que je ­devais faire un cauchemar.

Je sais que les temps ont changé et que les reprises vidéo font partie du paysage sportif depuis des décennies. Mais il faut également se servir de son jugement. Quand un juge de lignes, placé sur une ligne, ne peut voir si le patin a levé un millimètre à toute vitesse, alors on devrait ­respecter le flux du spectacle.

L’arbitrage par des êtres humains est imparfait par définition. Au tennis, on accepte par convention les décisions d’un ordinateur pour juger les balles sur les lignes. Mais on a développé une expertise. Tout le reste est sous le contrôle des officiels.

On pourrait garder quelques aspects des reprises. Bien définies. Mais qu’un hors-jeu discutable qui n’a pas nécessairement d’influence sur le jeu qui produit un but puisse modifier en profondeur l’allure et le résultat d’un match, je trouve ça injuste pour les joueurs, les officiels et les ­amateurs.