Propriété vandalisée: LeBron James victime d'un geste raciste?

Une propriété appartenant au célèbre joueur de basketball LeBron James à Los Angeles a été l’objet de vandalisme, dans la nuit de mardi à mercredi, et le geste posé montrerait du racisme.

Les autorités policières de Los Angeles ont répondu à un appel tôt mercredi matin, selon la nouvelle rapportée par TMZ Sports, qui précise qu’un graffiti a été peint sur la barrière à l’entrée de la demeure.

Puisque la finale de la NBA doit commencer jeudi à Oakland, James n’était pas présent au moment de l’incident.

La vedette des Cavaliers de Cleveland serait le propriétaire de l’endroit depuis 2015, mais il ne vivrait pas dans cette maison sur une base régulière.

Le tout est survenu après que James eut fait un plaidoyer, au début du mois de mai, pour dénoncer le racisme. Il s’était prononcé à la suite d’un match de baseball entre les Red Sox de Boston et les Orioles de Baltimore. Les partisans des Red Sox s’en étaient alors pris au voltigeur Adam Jones.

«Le racisme n’est pas bon pour le sport et pour toute la société, avait affirmé à l'époque James dans une entrevue au quotidien USA Today. Des gens comme Martin Luther King se sont exprimés afin d’essayer de nous unir, peu importe la couleur, la race, la grandeur ou l’apparence de la personne.»

«Malheureusement, le racisme sera toujours présent, avait-il par ailleurs déploré. Cependant, je pense que nous avons l’opportunité de faire porter notre voix auprès des jeunes et des générations à venir. Il faut les placer sur la bonne voie de la meilleure façon possible et à cet effet, nous devrons vivre avec les résultats.»

Des caméras de sécurité

La police de Los Angeles pourrait identifier l’auteur du graffiti en consultant les caméras de sécurité de la propriété vandalisée, de même que celles des voisins.

La finale de la NBA opposera les Cavaliers aux Warriors de Golden State. James en est à une septième présence consécutive au tour ultime, ayant remporté les grands honneurs en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami, de même qu’en 2016 avec les Cavaliers.