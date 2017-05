Une première chanson du nouvel album d’Arcade Fire ce vendredi?

La formation montréalaise divulgue au compte-goutte les informations sur la sortie de son prochain album. Un premier extrait, Everything Now, pourrait paraître dès vendredi.



Arcade Fire semble volontairement brouiller les pistes quant à la sortie imminente de sa prochaine chanson. Toutefois, des indices commencent à poindre ici et là. Il semblerait que l’album devrait se nommer Infinite content.



Comme le mentionne Pitchfork, le groupe a publié sur sa page Facebook une image accompagnée d’une note laconique: «Restez à l’affût pour Infinite Content» (Stay tuned for Infinite Content). C’est tout?

De plus, Stereogum mentionne qu’une station radio de Vancouver, 102,7 The Peak, avait déjà annoncé via Twitter la sortie d’un extrait du prochain album pour vendredi. Étrangement, le message a été retiré de la twittosphère. Qui dit vrai?

Si ce n’était que d’une petite bourde radiophonique, il n’y aura pas de quoi en faire tout un plat. Mais le site Arcade Fire Tube, géré par des fans du groupe, en a rajouté en publiant une courte vidéo affirmant que la pièce Everything Now serait disponible dès vendredi.



Et la vidéo a été retirée soudainement... Ça commence à faire beaucoup de contenu retiré, vous ne trouvez pas?



Mais le NME annonce qu’une copie vinyle d’Everything Now sera bel et bien en vente au Festival Primavera de Barcelone lorsqu’Arcade Fire s’y produira le 3 juin.



À suivre...