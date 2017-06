Une Québécoise qui veut devenir Danoise

Laurence Fournier-Beaudry est Montréalaise pure laine, mais la planète du patinage artistique se mobilise pour la voir défiler aux prochains Jeux olympiques derrière le drapeau du Danemark.

Avec son amoureux et partenaire depuis quatre ans dans leur discipline de la danse, Nikolaj Sorensen, la Québécoise a décroché pour le Danemark la première qualification olympique en 20 ans en terminant 13e lors des championnats mondiaux, le 1er avril dernier. Il lui manque cependant un requis essentiel afin de participer aux Jeux de PyeongChang : la citoyenneté danoise.

Une «fan» russe s’en mêle

Un mouvement international s’organise pour elle. Après des démarches infructueuses menées par la fédération danoise de patinage pour lui obtenir un passeport de ce pays qu’elle représente déjà dans les compétitions, une pétition ayant recueilli 2300 signatures tente d’ébranler le Comité international olympique (CIO) pour l’autoriser à patiner aux Jeux sous les couleurs de cet état scandinave.

Une «fan» de patinage artistique habitant Moscou, Svetlana Levchenko, a lancé sur la plateforme en ligne Change.org une pétition en invoquant un paragraphe dans la Charte olympique.

«(...) Dans tous les cas dans lesquels un concurrent serait admis à participer aux Jeux olympiques en y représentant un pays autre que le sien ou en ayant le choix quant au pays qu’il entend représenter, la commission exécutive du CIO peut prendre toute décision de nature générale ou individuelle en ce qui concerne les questions de nationalité, de citoyenneté, de domicile ou de résidence de tout concurrent...», stipule le Chapitre 5, Règle 41, Paragraphe 4 de la Charte qu’elle brandit.

«Laurence et Nikolaj ont mérité l’amour de supporteurs du monde entier. Ce couple a fait beaucoup pour le sport danois et en fera encore plus s’ils ont la possibilité de participer aux Jeux olympiques. Ils l’ont mérité avec leur travail quotidien, leur talent et leur dévouement», écrit l’admiratrice du duo Canado-Danois pour motiver son action et son objectif de 2500 signatures.

«Un encouragement»

«On est vraiment reconnaissant de voir à quel point il y a des gens de tous les pays qui souhaiteraient nous voir aux Jeux. On s’entraîne beaucoup et on est déjà content de nos résultats, mais voir en plus autant de personnes qui aimeraient nous voir plus loin, ça nous donne un encouragement», nous dit la patineuse de 24 ans, qui s’entraîne avec son complice danois à l’école réputée de Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon et Romain Haguenauer de l’aréna Gadbois.

Appelé à commenter, le CIO nous a référé à la Confédération des sports du Danemark (l’équivalent du Comité national olympique) et à la Fédération de patinage du Danemark, qui n’ont pas répondu à nos demandes, tout comme l’initiatrice de cette pétition, Svetlana Levchenko.

La Fédération canadienne de patinage artistique ne se dit pas concernée par toute démarche touchant la patineuse québécoise. «Laurence Fournier-Beaudry a obtenu sa libération de Skate Canada il y a quelques années et nous ne sommes pas impliqués dans son processus de citoyenneté», nous précise Emma Bowie, directrice des communications.

Entretemps, le couple de patineurs vit d’espoir, quitte à connaître le dénouement de leur histoire à trois semaines seulement de la cérémonie d’ouverture des Jeux, le 9 février prochain.

«Notre fédération (danoise) nous a dit qu’elle allait laisser ça ouvert jusqu’à la dernière minute parce qu’elle aimerait vraiment qu’on représente le pays aux Jeux olympiques», raconte la patineuse montréalaise, qui ne s’empêche plus de s’identifier à son pays d’adoption.

Une cause difficile à régler

«Si ça ne passe pas au Danemark, c’est sûr que ça n’ira pas plus loin.»

Né au Danemark d’une famille qui habite toujours à Copenhague, Nikolaj Sorensen est le premier informé sur les exigences «très strictes» de son pays dans l’attribution de la citoyenneté à une étrangère. Si lui et sa partenaire Laurence Fournier-Beaudry se réjouissent de la pétition lancée pour leur permettre de participer aux Jeux olympiques, ils préfèrent s’encourager avec un dénouement positif plutôt que laisser les minces possibilités de réussite miner leur rêve de participer à l’histoire sportive danoise.

«On n’avait même jamais pensé qu’on se qualifierait (pour les Olympiques). On est tellement chanceux seulement de patiner ensemble et de vivre de belles choses avec notre sport. Oui, c’est sûr que tous les patineurs autour de nous parlent des Jeux olympiques comme le plus grand événement à vivre, mais...», commente, sans terminer sa phrase, le patineur de 28 ans dans un français bien articulé.

Des arguments

Le couple ne sait pas où le mènera une pétition lancée pour mousser leur cause et qui doit cheminer jusqu’au Comité international olympique (CIO). La fédération de patinage du Danemark a a déjà entrepris des démarches pour que la Québécoise obtienne un passeport du pays, sans résultat jusqu’à maintenant.

Sorensen possède déjà des arguments pour défendre auprès des autorités politiques le plus-value de voir le CIO autoriser sa partenaire à porter les couleurs de son pays d’origine aux Jeux de PyeongChang, à défaut qu’elle n’obtienne la citoyenneté du Danemark par les voies officielles.

«Laurence et moi, on y croit jusqu’à temps qu’il n’y ait plus d’options. On n’a pas parlé avec des politiciens et (notre histoire) n’est pas assez connue au Danemark. Il n’y a pas beaucoup de monde qui s’intéresse au patinage artistique. C’est sûr que si ça devient un gros truc au Danemark et que la population apprend que deux patineurs sont qualifiés pour les Jeux olympiques, il y a une possibilité que ça se développe», espère-t-il de son pays de 5,7 millions d’habitants.