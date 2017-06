Une symphonie pour fêter Montréal

C’est à une expérience immersive unique en son genre que l’Orchestre symphonique de Montréal et son chef, Kent Nagano, ont convié le public à l’occasion de la première mondiale de La Symphonie montréalaise, concert présenté dans le cadre des célébrations entourant le 375e anniversaire de Montréal.

C’est parce qu’il considère la métropole comme «la ville de la lumière et de la créativité» que Kent Nagano a eu l’idée de faire appel à la firme Moment Factory afin de mettre en lumière la Symphonie no 1, Concordia, l’œuvre centrale de ce spectacle.

Composée de quatre mouvements, cette première symphonie du compositeur montréalais Samy Moussa a été fortement inspirée par le territoire montréalais. Pour la valoriser, Moment Factory a associé ses mouvements aux quatre éléments: la terre, le feu, l’eau et l’air.

Au moment d’écrire ces lignes, nous avions pu assister aux deux premiers tableaux. Alors que Terre donnait plutôt dans la sobriété, Feu était plus évocateur. En plus des projections faites sur des «rideaux» de cordes placés au-dessus des musiciens, de la fumée a également été soufflée à leurs pieds.

Inutile de préciser qu’il s’agit là d’un élément qui détonne par rapport aux concerts classiques conventionnels.

Photo Martin Alarie

Une équipe

Samy Moussa et Marie Belzil ont travaillé pendant plus d’un an sur la création de cet hommage à Montréal. Rencontrée dans les minutes précédant le dévoilement l’œuvre, la réalisatrice a expliqué qu’elle avait d’abord voulu mettre en valeur la musique de Moussa.

«Nous ne devions pas prendre trop de place, car il y a devant nous 90 musiciens qui font passer des émotions. Il ne fallait pas les étouffer sous les projections.»

Le compositeur montréalais, qui célèbre jeudi son 33e anniversaire, nous a pour sa part expliqué qu’il avait créé l’œuvre afin qu’elle puisse être autonome.

«Dans ce cas-ci, c’est extraordinaire, car elle est agrémentée d’un élément visuel très fort, très beau et qui n’est pas en dissonance avec l’œuvre mais, ce qui est très motivant, pour moi, c’est de savoir qu’elle peut vivre avec ou sans ces images. C’est génial.»

► Pour une période de 90 jours, les personnes qui le désirent pourront visionner le concert gratuitement à l’adresse osm.ca.