[VIDÉO] Joël Legendre sera en vedette dans une comédie musicale diffusée sur le web

Il interprétera le directeur d’école secondaire de l’école secondaire Sainte-Jeanne d’Arbalète, dans le feuilleton musical Polyvalente.



Cette série en apparence tout à fait délirante est le fruit d’une collaboration entre les réalisateurs Sébastien Landry et Laurence «Baz» Morais-Lagacé, le même duo qui est derrière le film d’horreur Game of Death.



Si ce n’est pas déjà fait, prenez quelques instants pour visionner la bande-annonce ci-dessous. Vous en aurez plein la vue!

En gros, Polyvalente nous transporte dans l’univers des écoles secondaires à l’époque de l’année où les étudiants se préparent pour le bal des finissants.



Summer, la fille la plus populaire de l’école, est retrouvée morte dans le vestiaire du gymnase, ce qui laisse Max, son petit ami (et également le garçon le plus populaire de l’école) seul pour le bal.



Une compétition féroce se jouera donc pour combler le rôle de cavalière de Max.



Casting impressionnant



En plus de Legendre, d’autres habitués du petit écran figureront au générique de la comédie musicale, dont Pierre Brassard et Lynda Johnson.



Les amateurs de rap québécois auront également remarqué, en visionnant la bande-annonce, les présences de Gregory Beaudin (alias Snail Kid, de Dead Obies) et de la rappeuse Sarahmée.



La musique est quant à elle signée par nul autre que Claude Bégin qui, avant de se faire connaître en solo, oeuvrait déjà au sein du collectif Alaclair Ensemble. (Et même au sein d’Accrophone et de Movèzerbe, diront les puristes...)



Polyvalente compte six épisodes et sera diffusée sur TV5.ca dès le 8 juin.