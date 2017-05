Winston Venable accroche ses épaulettes

L’ancien joueur des Alouettes de Montréal Winston Venable a annoncé sa retraite du football professionnel, mercredi.

Après avoir porté l’uniforme des Alouettes lors des quatre récentes saisons, Venable s’était joint aux Argonauts de Toronto à titre de joueur autonome en février dernier.

Le secondeur a participé à 57 matchs avec le club montréalais, ayant totalisé 242 plaqués défensifs et 12 sacs du quart. Il avait été particulièrement efficace en 2015 et 2016, avec respectivement 103 et 88 plaqués.

Parallèlement au départ de Venable, les Argos ont annoncé l’embauche du jeune secondeur américain Larry Scott, un ancien de l’Université Oregon State.