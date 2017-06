Camper en pleine nature au lac Normand

LAC NORMAND | Situé sur les rives du lac du même nom, dans la réserve faunique du Saint-Maurice, le camping Normand vous offre toutes les commodités nécessaires pour vivre un séjour en pleine nature et y pratiquer vos activités favorites, en couple ou en famille.

«Nous avons créé un site exceptionnel grâce aux conditions uniques que dame Nature nous a offertes, affirme le directeur de la réserve, Francis Desjardins. Nous avons la chance de pouvoir offrir aux campeurs tout ce qu’ils recherchent, tout en leur assurant la tranquillité et la beauté que leur offre un tel site naturel.»

Situé au nord-ouest de la réserve, le camping Normand est accessible via la route 1 depuis l’entrée de la réserve. Elle est très bien entretenue, permettant le passage de véhicules récréatifs de type tente-caravane ou caravane assez facilement. L’accès n’est donc pas un problème.

Sur le terrain, vous trouverez huit tentes Hékipia qui sont équipées selon la formule du prêt-à-camper. Au total, le terrain comprend 62 sites de camping, dont 10 avec un service. Deux blocs sanitaires et une station de vidange sont disponibles pour les campeurs. Il y a aussi un camping de groupe.

LES ACTIVITÉS

La première chose qui nous frappe lorsque l’on arrive sur le site, c’est l’immense plage sablonneuse qui se déroule sur les bords du lac. Plusieurs propriétaires de terrains de camping paieraient le gros prix pour avoir une telle plage à offrir à leurs campeurs. Vous pouvez marcher jusqu’à 50 mètres du bord, en ayant à peine de l’eau à la taille.

Si vous désirez pratiquer une autre activité, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Il y a un module de jeux pour enfants, un terrain de volleyball de plage et un parcours de 40 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre, entretenus annuellement par des bénévoles qui adorent le site. En faisant la location d’équipements offerts sur place, vous pourrez faire du canot, du kayak et même du surf à pagaie. Enfin, comme vous êtes dans l’un des plus beaux territoires de pêche du Québec, vous pouvez en profiter pour tenter votre chance afin de capturer des truites mouchetées, du brochet et de la truite grise.

Si vous voulez découvrir des sites inusités de la réserve, vous pouvez aussi profiter du belvédère du lac Huguette, qui offre une vue imprenable sur le territoire avoisinant. Il y a aussi le rocher Steamboat, une formation rocheuse unique qui ressemble à s’y méprendre à l’un de ces bateaux qui sillonnaient le Mississippi. Les chutes Dunbar et du Vent sont aussi des sites à découvrir.

Du personnel est présent sur place en tout temps pour vous aider en cas de besoin.

LA NATURE AVANT TOUT

Le développement de ce terrain de camping a été fait dans le plus grand respect de l’environnement naturel où il a été intégré. Les sites sont installés de façon à ce que vous ayez toujours l’impression d’être seul au monde, au travers de cette forêt mixte. Votre intimité est assurée, vous permettant ainsi de vivre une aventure à votre mesure. Vraiment, à sa façon, ce terrain de camping prouve que l’on peut vivre pleinement en nature, tout en se faisant petit afin de profiter de tout ce qu’elle nous offre. Comme le mentionne la publicité de la réserve, c’est vraiment un paradis en Mauricie.

Pour tout savoir sur les coûts et services, vous pouvez joindre directement les gens de la réserve au 819 646-5687 ou encore vous rendre sur le site www.sepaq.com/rf/stm/.