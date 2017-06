Choc GSP - Bisping: le champion y croit toujours

Une autre journée, un autre dénouement par rapport au potentiel combat entre Georges St-Pierre et Michael Bisping. Cette fois, c'est le champion des moyens qui affirme «qu'il semblerait que lui et Georges s'affronteront», malgré les propos du président de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White.

C'est ce que «The Count» a exprimé sur le plateau de l'émission UFC Tonight, mercredi soir.

Pour vous mettre un peu en contexte, lorsque St-Pierre a paraphé une nouvelle entente avec l'UFC, les dirigeants de l'organisation souhaitaient l'opposer à l'Anglais. Or, lorsque Georges a déclaré qu'il ne serait pas prêt avant octobre (nous avons finalement appris que c'est en raison d'une blessure à l'oeil qui tarde à guérir), Dana White a «annulé» le combat, puisqu'il s'attendait à le tenir en juillet pendant l'International Fight Week.

Et ce, même si l'UFC était au fait de sa condition depuis plusieurs semaines.

Bisping devait donc affronter l'aspirant numéro un à 185 lb, Yoel Romero, a martelé publiquement le président.

Mais un autre rebondissement est venu brasser les cartes. Quelques jours après la sortie du Québécois, Bisping a confié qu'il était blessé au genou et qu'il ne pouvait pas se battre cet été. Robert Whittaker (#3) et Yoel Romero se disputeront donc un titre intérimaire le 8 juillet.

C'est donc dire que logiquement, Bisping affrontera le vainqueur de ce duel.

«Georges mentionne qu'il veut encore se battre contre moi, que j'aille la ceinture ou pas. Croyez-moi, j'aurais toujours la ceinture. Yoel et Robert Whittaker s'affronteront et je défendrai mon titre contre l'un d'entre eux. Mais il semblerait que Georges et moi nous rencontrons. Je suis un homme heureux», a souligné le combattant de 38 ans, mercredi.

Pour ce qui est de la blessure à l'oeil de son potentiel opposant, Bisping était au courant.

«Selon ce que je sais, c'est la blessure de Georges qui a fait en sorte que le combat a pris autant de temps à se concrétiser. Je le savais, l'UFC le savait, Georges le savait. Ce n'était pas de mes affaires ou dans mon intérêt d'en parler à mes fans. C'est pour cette raison que je suis persuadé que le combat prendra place», a terminé le champion des moyens.

GSP veut Bisping

Le produit de Saint-Isidore est catégorique: il veut affronter et massacrer Michael Bisping.

«Bisping est le meilleur opposant pour moi. J'ai toujours dit que si je revenais, ce serait pour accomplir quelque chose de différent, que je n'ai jamais fait. Je veux aussi un adversaire qui me forcera à me dépasser. Il a payé son dû dans l'organisation, il n'a jamais triché, n'a jamais utilisé de produits dopants. Tout le monde est gagnant dans cette situation», a déterminé l'ancien champion des mi-moyens de l'UFC à Ariel Helwani, mardi pendant The MMA Hour.

Si jamais GSP rencontre Bisping dans l'Octogone, il promet de «lui faire très, très mal».