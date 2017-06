Des musiciennes québécoises se vident le coeur sur Facebook

Vingt-quatre heures après avoir dénoncé la programmation essentiellement masculine du festival Diapason, des artistes québécoises ont pris d'assaut Facebook ce matin pour dénoncer le sexisme dans l'industrie de la musique.

À LIRE AUSSI : Une programmation qui soulève l’indignation

En utilisant le mot-clique #femmesenmusique, plusieurs chanteuses et musiciennes, dont Pascale Picard, Laurence Nerbonne, les Soeurs Boulay, ont répondu à l'appel de publier des anecdotes sexistes en amorçant leur message par les mots «la fois que...»

En voici quelques unes :

«La fois où un gars m'a dit ben sérieusement .. "on va se le dire, une fille au drum, Ca groove pas VRAIMENT», a écrit Ariane Moffatt.

«La/les fois où j'ai mis deux ans à écrire et composer un album pour qu'en entrevue on me demande mes conseils beautés», a partagé Ariane Brunet, un message recoupé par celui de Pascale Picard.

«Les fois où je sors des albums et où, en entrevue, on me parle principalement de mon "nouveau look" et de mes cheveux.»

Pour sa part, Marième Ndiaye s'est souvenu de «la fois où j'animais l'émission Hip Hop à Musique Plus et qu'on m'a complimenté en me disant que je connaissais bien la culture hip hop pour....une femme».

Laurence Nerbonne, qui fait carrière en solo, a pour sa part publié un statut sans équivoque sur le climat qui prévalait lors de la rupture du défunt groupe Hôtel Morphée, dont elle était la chanteuse.

«La fois ou les gars du band dans lequel j'étais depuis 7 ans m'ont dit que j'étais nulle à mon instrument, nulle en show, pas professionnelle, et que je ne réussirais jamais toute seule. Les fois où des gars ont pris le crédit maintes et maintes fois pour les chansons que j'avais composées. La fois ou un gars m'a coupé en entrevue pour expliquer un texte que j'avais écrit au complet.»