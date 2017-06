L’arène prête pour le lâcher de taureaux

Dès les premiers pas dans l’enceinte principale, impossible de s’y méprendre. Des tracteurs qui détonnent avec le décor habituel. La terre parfaitement étendue et prête pour le piétinement intense des taureaux fait en sorte que le Centre Vidéotron affiche déjà ses airs de gigantesque saloon. Ne manquent que les cowboys et les bêtes pour plonger en mode PBR, vendredi soir et samedi!

Au moment de visiter les installations jeudi en fin de journée, les préparatifs allaient bon train et il semble que la métamorphose soudaine de l’amphithéâtre pour vibrer au rythme des Professionnal Bull Riders s’est faite sans rencontrer de pépins.

Une quinzaine des 40 voyages de terre nécessaires avaient déjà été étendus. Au final, il y aura 700 tonnes de terre sur place, répartie à huit pouces d’épaisseur sur une surface de 170 par 180 pieds.

Cette terre louée à un entrepreneur de Québec passionné de rodéo, et qui lui sera retournée dès la conclusion de l’événement, doit impérativement être dépouillée de cailloux pour assurer la meilleure sécurité des monteurs de taureaux lors des inévitables chutes.

Pas de problème

Gestev, qui a l’habitude d’organiser à Québec une vaste gamme d’événements sportifs de haut niveau, n’apparaît pas dépaysée dans cet univers nouveau.

«C’est vraiment simple en fait. Dans un aréna bien conçu, ça facilite notre tâche. Notre historique n’en est pas un d’arénas, mais on le vit et on réalise qu’on a beaucoup d’espace pour manœuvrer, contrairement à certains événements au centre-ville», a expliqué Patrice Drouin, président de l’entreprise.

On pourrait croire que le ménage s’avérera laborieux, mais il n’en sera rien. «L’humidité de la terre pour assurer l’adhérence des taureaux fait en sorte qu’elle ne produira pas de poussière, donc pas de gros nettoyage, contrairement à du motocross, par exemple», a-t-il continué.

Au cours des deux soirées de festivités, PBR déploiera environ 75 personnes pour assurer la production télévisuelle, sans compter une trentaine d’autres employés et officiels. Le montage a nécessité la participation de 15 techniciens.

7000 billets vendus

Sans compter l’effet de dernière minute, quelque 7000 billets ont jusqu’ici trouvé preneurs pour les deux soirs de compétitions.

«Nous sommes très satisfaits de la tournure des événements et PBR l’est aussi», a noté M. Drouin.

La plupart des monteurs, dont quatre font partie du top 10 mondial de PBR, arrivent à Québec vendredi. Même chose pour les taureaux, qui étaient jusque là logés à Saint-Tite, en provenance de l’Ohio, de la Pennsylvanie et de l’état de New York.

«S’il y a un défi que nous n’avons pas l’habitude de relever, c’est l’inclusion d’animaux dans un événement sportif. La culture autour de l’événement est aussi intéressante», a conclu M. Drouin, chapeau de cowboy bien vissé sur la tête.

Place au juge Leschyshyn !

On se demandait bien quel rôle jouerait l’ancien des Nordiques Curtis Leschyshyn... En visite à Québec récemment pour promouvoir l’événement, le féru de PBR est désormais éleveur de taureaux, mais aucune de ses bêtes ne sera sur place. Leschyshyn sera plutôt appelé à évaluer la technique des monteurs qui tenteront tous de survivre pendant huit secondes à la cadence infernale imposée par les taureaux. L’ancien défenseur en profitera-t-il pour se venger du mauvais traitement que les Nordiques ont reçu de nombre d’officiels dans le passé? À suivre...

Une contestation qui n’inquiète pas

Tandis qu’un groupe qui a déposé une injonction à la Cour supérieure du Québec pour interdire le rodéo du 375e de Montréal estime que la compétition PBR du week-end à Québec ne cadre pas davantage avec la loi, Gestev ne s’inquiète pas pour l’avenir de son nouveau bébé. Le groupe en question tente de faire valoir que de telles compétitions ne sont pas conformes à la loi sur le bien-être animal. Gestev doit produire l’événement PBR pour les deux prochaines années. «C’est important d’appliquer les règles convenablement et on va suivre ça de près. On sait que la politique de traitement des animaux de PBR est vraiment sérieuse», a assuré Patrice Drouin.

Comme à New York ?

Québec n’est pas la seule ville où PBR a tenté de percer dans un environnement moins familier. L’expérience a notamment été couronnée de succès à New York. «Nous remplissons le Madison Square Garden. Ça fait maintenant 12 ans qu’on y va et nous avons mis tout le temps nécessaire pour bien vendre notre produit. Mis à part la taille des deux villes, il y a plusieurs parallèles à faire entre Québec et New York à titre de marchés non traditionnels pour notre sport. Je ne doute pas une seconde que les gens seront charmés», croit Chris Bell, directeur général de PBR Canada.