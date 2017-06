Leonardo DiCaprio pète une coche sur Facebook après la décision de Trump sur l’accord de Paris

Ce n’est pas nouveau, Leonardo DiCaprio a toujours été un fervent défenseur de l’environnement. L’acteur oscarisé a d’ailleurs pris position sur les réseaux sociaux ce jeudi, après que le Présient des États-Unis, Donald Trump, ait annoncé sa décision de se retirer de l’accord de Paris.

«Aujourd’hui, le futur de notre planète est menacé par la décision irresponsable du Président Trump de se retirer de l’accord de Paris. Notre futur sur cette planète est plus à risque maintenant, que jamais auparavant» explique l'acteur sur sa page Facebook.

«Pour les Américains et toutes les autres communautés dans le monde qui souhaitent que des actions soient faites concernant le réchauffement climatique, cette décision est profondément décourageante. Maintenant, plus que jamais auparavant, nous devons être déterminés à résoudre ce problème et à remettre en question les décisions de nos leaders qui ne croient pas aux faits scientifiques ou à la vérité infuse. C’est le temps pour nous tous de prendre position, de s’organiser, de se battre et de donner toute notre énergie afin de faire changer les politiques», écrit-il sur sa page Facebook.

Rappelons que Donald Trump a, à plusieurs reprises, affirmé que les changements climatiques étaient pour lui un canular.

Voilà une décision qui ne fait pas du tout l’unanimité!