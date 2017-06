Les femmes montent au front

Dans une lettre publiée jeudi, 136 musiciennes ont dénoncé la sous-représentation des femmes en musique. «La lettre est le premier pas de quelque chose de plus grand», dit Stéphanie Boulay, des Sœurs Boulay.

Les musiciennes en ont marre d’être sous-représentées dans les festivals. Pour soulever le débat, le mouvement Femmes en musique a été lancé jeudi. Et une lettre ouverte, signée notamment par Cœur de pirate, Klô Pelgag, Safia Nolin, Ariane Moffatt et Ingrid St-Pierre, a été publiée sur les réseaux sociaux.

«Nous nous entendons toutes pour dire que le sexisme existe bel et bien dans l’industrie de la musique et que la plupart d’entre nous l’avons vécu, à un moment ou à un autre: ne serait-ce que par les préjugés véhiculés quant à nos connaissances de la technique ou de l’équipement, par la remise en doute de notre talent, de notre expérience ou de notre pertinence», lit-on dans la lettre.

Le Journal a compilé les données de six festivals québécois (voir tableau ci-dessus). Leur programmation de 2017 présente des artistes féminines dans une proportion de 8 à 40 % seulement.

«Il y a 49 % de femmes à l’Union des artistes. Pourquoi y en aurait-il seulement 10 % dans les festivals?» demande Stéphanie Boulay.

«C’est un concours de circonstances, répond Alain Tremblay, directeur général de Jonquière en musique, qui ne présentera que deux artistes féminines cet été. On essaie d’en intégrer, mais ce n’est pas facile. Ça dépend du style musical.»

Responsable de la programmation des FrancoFolies et du Festival de Jazz, Laurent Saulnier affirme être très proactif sur ce plan. «On a toujours fait attention à ça. Aux Francos, on essaie de donner l’exemple. Mais on essaie aussi d’être le meilleur reflet possible de la production annuelle d’albums.»

Discrimination positive

Pour Charles Dubreuil, membre des Trois Accords et responsable de la programmation du Festival de la poutine, il est important de ne pas tomber dans la discrimination positive.

«Quand je fais ma programmation, la dernière chose que je regarde, c’est le sexe de l’artiste. Je ne veux pas faire un choix en fonction du sexe. Je ne pense pas que c’est ça, être féministe. J’aime mieux ouvrir mon cerveau à 100 % et donner une chance égale à tout le monde.»

«Nous y allons vraiment avec l’offre et la demande, dit Mélanie Comptois, du Festival western de Saint-Tite. Je ne pense pas qu’à la base, on se soit déjà questionnés pour savoir si nous avions plus d’hommes ou de femmes.»

«S’il y a quelque chose de conscient au festival, c’est de faire un effort concret pour avoir le plus possible de femmes en tête d’affiche. Mais c’est un peu difficile d’en trouver, dit Louis Bellavance, responsable de la programmation du Festival d’été. [...] Si on regarde, en termes de succès – et c’est là qu’il y a peut-être une injustice –, est-ce que les hommes ont plus de succès?»

À la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), on compte 42 % de femmes inscrites. À l’Union des artistes, ce nombre monte à 49 %.

– Avec la collaboration de Cédric Bélanger et Vanessa Guimond.

Une majorité d’hommes dans les principaux festivals

Festival Western de St-Tite

Femmes 40%

Hommes 60%

FrancoFolies

Femmes 30%

Hommes 70%

Festival de Jazz

Femmes 27%

Hommes 73%

Festival d’été de Québec

Femmes 22%

Hommes 78%

Festival de la poutine de Drummondville

Femmes 20%

Hommes 80%

Jonquière en Musique

Femmes 8%

Hommes 92%

Données approximatives compilées par Le Journal pour 2017. On considère un artiste ou un groupe comme étant féminin lorsque la tête d’affiche est une femme.

Ce qu’elles ont dit

Photo Donald Courchesne

« La fois où un ingénieur de son nous a dit quelles autres marques d’instruments on aurait dû acheter à la place des nôtres pour mieux sonner, la fois où on a dû retourner une deuxième fois au magasin de musique, cette fois avec notre sonorisateur Alexandre Fallu, pour qu’ils acceptent de nous faire essayer des micros à condensateur. » – Les sœurs Boulay

Photo Chantal Poirier

« Pour la fois où je me suis fait traiter de “chianteuse” parce que j’ai demandé poliment à avoir moins de low-mid dans mon mix d’in-ear, comme si je lui demandais la lune. » – Alexe Gaudreault

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

« La fois où un gars m’a dit bien sérieusement: “On va se le dire, une fille au drum, ça groove pas VRAIMENT.” » – Ariane Moffatt

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Les fois où, lors d’une tournée, accompagnée exclusivement par des musiciennes, on me demandait en entrevue: “Ça vous prend combien de temps vous maquiller/pomponner avant le show?” » – Ingrid St-Pierre

Photo courtoisie, Hervé Baillargeon

« La fois où, entre deux sets, le chef d’un band m’avait expliqué, devant le reste du band, que la basse se jouait en même temps que le kick. » – Marie-Pierre Arthur

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

« La fois où les gars du band dans lequel j’étais depuis sept ans m’ont dit que j’étais nulle à mon instrument, nulle en show, pas professionnelle, et que je ne réussirais jamais toute seule. Les [nombreuses] fois où des gars [se sont attribué le mérite] pour les chansons que j’avais composées. La fois où un gars m’a coupée en entrevue pour expliquer un texte que j’avais écrit au complet. » – Laurence Nerbonne

Photo Ghyslain Lavoie

« La/les fois où j’ai mis deux ans à écrire et composer un album pour qu’en entrevue on me demande mes conseils beauté. » – Ariane Brunet

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

« La fois où je me suis obstinée avec un directeur musical qui voulait mettre un son cheesy sur ma “toune” alors que je lui disais que c’était du Wurlitzer sur l’album. De son air condescendant, il m’a dit: “Ben non, fille, c’est pas du Wurlitzer, sur ton album”, alors que j’avais arrangé et coréalisé mon album. » – Catherine Durand

Photo courtoisie

« Filles, femmes de mon cœur, je me permets de me joindre à vous, dans ce fulgurant élan collectif dans lequel vous vous êtes lancées aujourd’hui. J’applaudis votre geste – crisse que j’applaudis! –, mais je vous dis surtout MERCI, à chacune de vous! Votre culot nous botte le cul, nous les “ceuzes d’avant”, et nous donne envie d’y croire, encore. On vous honore. Merci, les battantes!!! » – Marie Carmen