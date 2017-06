Mission accomplie pour Jean-François Caron

Le Québécois Jean-François Caron a réussi son objectif, le weekend dernier, en parvenant à se tailler une place parmi les cinq meilleurs hommes forts du World’s Strongest Man, présenté à Gaborone au Botswana.

Caron a terminé cinquième d’une compétition qui a couronné l’Anglais Eddie Hall.

«C’était une grosse compétition. À chaque année, il y a une coche de plus lors mais cette année, il y en avait deux. Plusieurs athlètes étaient blessés l’an dernier et sont revenus cette année, dont Zydrunas Savickas», a reconnu l’homme fort qui a terminé troisième à l’épreuve du «tire flip», deuxième au «squat» et quatrième au soulevé de terre.

D’ailleurs, pour illustrer à quel point la dernière compétition d’hommes-forts était relevée, Caron a soulevé 971 lb au développé couché, soit le poids maximum soulevé lors de la compétition de l’an dernier. Toutefois, cette année, cette épreuve a été remportée grâce à une soulevé de 1043 lb!

«Ça monte, ça aucun sens. Si tu veux arriver dans la même forme que l’année d’avant, c’est plate, mais tu ne seras pas bon. Il faut que tu t’améliores toujours.»

MEILLEURE FORME À VIE

Chose certaine, Caron est sorti encouragé de cette prestigieuse compétition, diffusée sur CBS aux Etats-Unis et Channel 5 au Royaume-Uni.

«J’étais dans ma meilleure forme à vie. J’ai fait des choses que j’aurais jamais pensé être capable de faire. C’était une compétition super exigeante. À la fin, les athlètes étaient complètement brûlés. Ça tirait du jus et, comparé à l’an passé, c’était deux mondes différents.»

Caron se prépare maintenant pour ses prochaines compétitions canadiennes, dont celle du 8-9 juillet au Festival Hommes forts de Warwick. Cette compétition, sanctionné par la Arnold Pro Series, devrait mettre en vedette plusieurs finalistes du dernier World’s Strongest Man. L’Islandais Hafthor Julius Bjornsson y sera notamment, lui qui a terminé deuxième au Botswana.

«Mon but est d’aller le battre. Ce sera pas facile, mais il va falloir qu’il pousse!», promet le Québécois.