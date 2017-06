OSM 375e : Montréal en fête

Pour clôturer sa saison et célébrer le 375e anniversaire de la ville de Montréal, l’OSM avait sorti ses plus beaux atours. Sous le titre d’une Symphonie montréalaise, ça ne s’invente pas, commandée expressément au jeune compositeur Sammy Moussa, la Maison symphonique vibra différemment ainsi que l’orchestre. Pour une rare fois, Kent Nagano prit la parole, et de façon très poétique, il tissa des ponts entre la symphonie, l’enrobage multimédia de la firme Moment Factory et... Montréal bien entendu.

La musique oui, le multimédia pas certain !



Un peu comme les Planètes de Holst, la Symphonie no 1 « Concordia » s’articulait autour de quatre thèmes : eau, terre feu et air, avec des références aux poètes et auteurs d’ici. Nous trouvions le génial Claude Gauvreau, Jean-Paul Daoust, Fernand Ouellette, Kim Thuy, Denis Vanier, etc. Autour de la scène, des rideaux furent baissés pour faire place à des projections qui devaient soutenir le corpus musical. Bon, disons que tout cela était bien joli, mais je ne suis pas certain que l’assemblage apporta grand-chose au contenu musical. À part un éclairage différent puis quelques jets de fumée qui offraient parfois un aspect fantomatique, il valait mieux se concentrer sur la musique. Au cours des dernières semaines, le jeune compositeur clama haut et fort son amour pour la musique contemporaine, bref, il voulait apporter un nouvel éclairage. Quelle ne fut pas ma surprise à l’écoute des thèmes, puisque nous avions la nette impression de revivre les grandes heures des compositeurs du 7e art ! Ci et là, nous croisions les univers d’Ennio Morricone,

James Horner,

Dany Elfman,

Bernard Hermann

Elmer Bernstein

avec un clin d’œil aux films de Série B

et Les Looney Tunes.

Piochant aussi dans le jazz, le chef d’orchestre Stan Kenton aurait certainement aimé le clin d’œil à son City of Glass

tout comme Gil Evans. En verve et particulièrement percutant, l’OSM sonnait comme « une tonne de brique ».

En somme, ce fut une soirée cinéma tout à fait réussie.



Pour réentendre le tout, branchez-vous sur OSM.CA.