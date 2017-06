Repêchage de la LHJMQ : Des impacts inattendus

Depuis l’achat des Remparts par le groupe Sports et divertissement de Québecor en novembre 2014, la LHJMQ interdit les transactions entre Québec et l’Armada de Blainville-Boisbriand qui est également une propriété du groupe médiatique.

Cette décision du commissaire Gilles Courteau avait été entérinée à l’unanimité, afin de protéger l’intégrité de la ligue.

Quelque trois ans plus tard, on constate que les impacts découlant de cette règle causent des soucis à plusieurs directeurs généraux des formations du circuit Courteau, car les choix de repêchage actuels ou ceux ayant déjà appartenu aux Diables rouges et l’Armada ne peuvent être inclus dans des transactions, même de façon indirecte.

Au cours des dernières heures, Philippe Boucher, en quête d’un bon joueur de 20 ans à la suite de la mise sous contrat du gardien Evgeny Kiselev par un club de la KHL (il a été repêché par le Dynamo de Moscou), a dû renoncer à une transaction parce que l’un des choix impliqués avait déjà été la propriété de Blainville-Boisbriand.

Pépin de dernière minute

En janvier 2016, le transfert de Massimo Carozza vers le Cap-Breton conclu lors de la dernière matinée de la période de transactions avait d’abord été refusé par la LHJMQ.

«À midi moins cinq, nous avions été informés qu’un 3e choix qui nous était cédé par les Screaming Eagles avait déjà été en possession de l’Armada. L’échange est venu près de tomber à l’eau», a rappelé Philippe Boucher.

Son homologue de l’Armada Joël Bouchard a également dû faire marche arrière dans ses négociations quand il a constaté que la sélection que lui proposait un partenaire était un choix original de Québec. Et Dieu sait que les Québécois ont dissipé, à tout vent, plusieurs choix afin de bâtir une équipe respectable lors du tournoi de la coupe Mémorial de 2015.

«Cette règle avait été établie afin de garantir le bon fonctionnement de la ligue. C’était la priorité. Depuis, on constate que, chaque année, il y a des impacts sur deux ou trois autres équipes. Oublions l’Armada et les Remparts, pensons aux autres. Pendant le repêchage, on peut toujours songer à des solutions de rechange, mais dans les derniers moments de la période de transactions des Fêtes, c’est plus difficile (de trouver un plan B)», émet Joël Bouchard

Les Mooseheads de Halifax qui possèdent encore des choix de 2018 (1ere et 2e rondes) des Remparts à titre de paiement final pour les services de Zachary Fucale et Matt Murphy. Par décret, les Orignaux ne peuvent les inclure dans un hypothétique échange avec l’Armada même si Joël Bouchard déroulait un tapis rouge brodé d’or 18 carats à leurs pieds.

«Quand un choix de 4e ronde a déjà été échangé deux ou trois fois, ça prendrait un peu plus de souplesse», croit l’entraineur en chef des Mooseheads, André Tourigny.

Une croix sur un rêve

Par ailleurs, dès qu’un joueur originaire de la région de Québec est réclamé par l’Armada, de facto, il ne pourra jamais enfiler l’uniforme sanctifié des Diables rouges.

Un résident de la couronne nord de Montréal voit la même barrière se dresser devant son rêve quand les Remparts le repêchent! Citons en exemple, Justin Ducharme, un attaquant gradué des Vikings de Saint-Eustache. Sélectionné par Québec en 3e ronde à l’encan de 2016, ce natif de Mirabel a été échangé au Titan d’Acadie-Bathurst l’automne dernier. Même s’il recevait une offre de l’Armada, le directeur général des Acadiens Sylvain Couturier ne pourrait refiler Ducharme à Blainville-Boisbriand.

Qu’importe son âge ou s’il exprime l’envie de terminer sa carrière junior à l’âge de 19 ou 20 ans dans son patelin! «On pénalise les jeunes. Puis, croyez-vous vraiment que je ferais un cadeau à Joël?», a conclu Philippe Boucher.

À part un cadeau de mariage, ça ne semble pas dans les plans!