Repêchage de la LHJMQ : Les riches et les pauvres

Qu’ont en commun l’Océanic de Rimouski, les Wildcats de Moncton et les Voltigeurs de Drummondville?

Lorsque les transactions effectuées durant la dernière période des Fêtes, enfin celles pimentées de considérations futures, seront officialisées vendredi matin, les Wildcats et les Voltigeurs rejoindront l’Océanic avec trois choix de première ronde pour la séance de samedi.

Ajoutez les deux choix détenus par le Drakkar de Baie-Comeau et vous comprendrez pourquoi ces directeurs généraux les plus fortunés qui possèdent 11 des 19 sélections de première ronde sont courtisés de toutes parts par les homologues démunis. Un groupe comptait neuf membres à quelque 36 heures du repêchage 2017!

«Plus tu t’approches de la séance de repêchage, plus les choix ont une valeur inestimable. Alors qu’aux Fêtes, ça revole d’un bord et de l’autre», a imagé le directeur général de l’Océanic, Serge Beausoleil.

«Malgré tout, à cause de la grande qualité des joueurs admissibles (et leur nombre élevé) à l’encan, je ne prévois pas une première ronde aussi frivole que l’an dernier, alors que Steve (Ahern, du Drakkar de Baie-Comeau) avait réalisé du travail d’artiste.

Au terme d’un exercice qui avait allongé la première ronde pendant près de 2 h 30, Ahern avait conclu son magasinage avec quatre sélections de 1er tour!

Manque d'action

Jeudi matin, entre deux réunions ou durant les longueurs de celles-ci, quelques dégés ont tenté de se retirer à l’écart pour jaser. Pour ce faire, ils devaient parader devant trois journalistes de Québec! Ou tenter de trouver un passage secret dans un mur des salles de congrès du Hilton. Exercice échoué par les Harry Potter amateurs, Martin Mondou (Shawinigan) et Roger Shannon (Moncton).

Pour sa part, Beausoleil a maintes fois été aperçu en compagnie de Yanick Jean, son homologue des Saguenéens de Chicoutimi.

Privés de choix durant les trois premières rondes, les dirigeants des Sags veulent éviter «d’avoir le temps de se faire une petite fondue», avant de réclamer un premier joueur, comme le dit si bien Kevin Cloutier, des Tigres de Victoriaville.

«J’ai discuté avec Yanick comme j’ai jasé avec Trevor (Georgie, le directeur général des Sea Dogs)», a tempéré Beausoleil qui ne craint pas de transiger à l’intérieur de sa division s’il peut trouver chaussure à son pied. De style italien, de préférence, comme celles bien conservées (elles datent de quelques années) que le Aldo de Rimouski pavanait fièrement hier sur le marbre local.

«Les rivalités ne sont plus comme avant, car on n’affronte pas nécessairement un club de notre division durant la première ronde éliminatoire. L’an dernier, on n’a pas hésité à échanger Andrew Picco à Québec et Antoine Dufort-Plante à Baie-Comeau», rappelle Beausoleil.

En deux lignes

Aussi invraisemblable que ça puisse être, ça manque même de rumeurs dans les halls des deux hôtels où logent les formations de la LHJMQ!

Du côté des Remparts de Québec, Philippe Boucher n’a pas connu une journée bien mouvementée. Le patron des opérations hockey s’est même permis une petite sieste en après-midi, las d’attendre un peu d’action. «Je ne suis pas convaincu que tu vas trouver ça bien excitant si je te dis que j’ai reçu une offre pour échanger un troisième ou un quatrième choix!»

On sait tous que le défenseur étoile des Cataractes Samuel Girard est sur le marché, à l’exemple de quelques récalcitrants du Phoenix de Sherbrooke. À la même époque l’an dernier, l’Océanic avait tenté le grand coup avec son défenseur Simon Bourque qui fut finalement échangé (aux Sea Dogs) durant la période des Fêtes.

Enfin, l’Armada cédera le 19e choix (compensatoire) pour compléter le troc d’Alex Barré-Boulet et que le Titan a cédé le choix numéro 13 dans une transaction tellement complexe que certains membres de l’organisation en ont perdu le fil!