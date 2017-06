Un nouvel album en juillet pour Arcade Fire

Les amateurs d’Arcade Fire doivent entourer la date du 28 juillet sur leur calendrier, puisque c’est à compter de cette journée qu’ils pourront mettre la main sur Everything Now, cinquième album de la formation montréalaise.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le groupe a également annoncé une tournée nord-américaine qui comprend des arrêts à Québec et à Montréal – au Centre Vidéotron et au Centre Bell – les 5 et 6 septembre prochains.