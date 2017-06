Un sparring mémorable

Comme on le sait, Jean Pascal et Eleider Alvarez ne se sont jamais affrontés chez les professionnels ou les amateurs. Toutefois, il y a une séance de sparring entre les deux boxeurs qui restera gravée à jamais dans la mémoire de l’entraîneur Marc Ramsay.

La scène en question remonte à avril 2009.

À cette époque, Pascal commence son camp d’entraînement en vue de son championnat du monde WBC contre Adrian Diaconu à Bogota, en Colombie.

De son côté, Alvarez, un ­Colombien de souche, vient de parapher une entente avec Groupe Yvon Michel pour amorcer sa carrière chez les professionnels.

«On avait décidé de l’inviter même si son style n’avait aucune similitude avec celui de Diaconu, a raconté Marc ­Ramsay, accompagné de Pedro Diaz pour l’occasion. C’est alors qu’on a décidé de faire une séance d’entraînement de huit rounds avec Eleider et Alexander Brand.»

Alvarez est le premier à s’avancer vers Pascal pour ­quatre rounds de quatre minutes dans un contexte où l’altitude est un facteur important. Entre les rounds, les boxeurs ont droit à un repos de 30 secondes.

«Eleider a offert une super qualité de sparring à Jean et on a senti qu’il voulait prouver qu’il avait sa place chez les pros, a précisé Ramsay. Habituellement, avec une recrue, tu l’enlèves après ses quatre ­assauts.

«Toutefois, Pedro et moi avons décidé de le garder sur le ring pour voir s’il allait flancher à un moment où à un ­autre.»

Marathon

Par contre, Alvarez a déjoué les prévisions de Ramsay alors qu’il gardait le rythme qu’il avait imposé son rythme ­pendant les ­premiers assauts.

«Après le 7e round, tous les membres de l’équipe nationale de Colombie ont arrêté de s’entraîner pour venir encourager Eleider et Jean, qui se livraient une bataille furieuse, a souligné l’homme de boxe. C’était du sparring de très haute qualité et c’était très partagé entre les deux.

«Finalement, on s’est rendus à 12 rounds de quatre minutes entre les deux. Ce fut un ­spectacle incroyable.»

Combat similaire samedi ?

Huit ans plus tard, Pascal et Alvarez s’affronteront à nouveau, mais l’enjeu sera totalement différent. Il y en a un qui souhaite gagner la ceinture d’aspirant obligatoire WBC des mi-lourds qui appartient à ­l’autre.

Est-ce qu’on assistera à une bataille semblable à celle de 2009 ?

«À l’époque, leurs échanges avaient été furieux et moins calculés. Ils avaient mis leur technique de côté. Ils voulaient montrer qui était le coq du gymnase, a mentionné ­Ramsay. Ils ont beaucoup changé comme boxeurs depuis cette journée, mais ce sont les mêmes individus.

«Je crois qu’on va revivre cette séance d’entraînement de 2009 samedi, mais par séquences. Eleider et Jean ont beaucoup plus d’expérience et ils vont gérer leur combat d’une autre façon.»

► Pascal et Alvarez ont un ­adversaire commun: le ­Colombien Alexander Brand. Chez les amateurs, Pascal avait empêché Brand de prendre part aux Jeux olympiques d’Athènes. De son côté, Alvarez l’avait détrôné de son poste au sein de l’équipe nationale de la Colombie.

► Dans un autre ordre d’idées, Oscar Rivas ne se battra pas demain au Centre Bell. Son duel a plutôt été reporté au 15 juin au Casino de Montréal.