[VIDÉO] 11 moments où Harry Potter est pathétique

Malgré ses superpouvoirs, Harry Potter ne peut s’empêcher quelques maladresses. Ses initiatives et ses paroles douteuses sont là pour le prouver.



La chaîne Youtube Topsicle se paie la tête du jeune sorcier à lunettes en mettant bout à bout les passages où il a été moins cool. Ces moments où on aurait envie de lui demander: «Mais à quoi t’as pensé Harry!?»



Comme on peut le voir dans les extraits choisis, Harry Potter n’arrive pas toujours à surmonter une certaine vulnérabilité. Même que sa trop grande empathie lui joue parfois des tours.



Et que dire de ses tentatives de séduction? Malaise...