Carl Hagelin fâché d’être à l’écart

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Carl Hagelin a exprimé sa déception quant à son absence lors des deux premiers matchs de la finale de la Coupe Stanley contre les Predators de Nashville.

Le joueur d’avant qui a raté 21 rencontres du calendrier régulier à cause des blessures a peiné à retrouver la forme en séries éliminatoires, car il a manqué toute la série de premier tour face aux Blue Jackets de Columbus. Aussi, cela a incité son entraîneur-chef Mike Sullivan à le laisser sur la galerie de presse cette semaine.

Le principal intéressé pourrait renouer avec l’action samedi si Nick Bonino, aux prises avec une blessure à la cheville, mais il reste préoccupé devant la situation actuelle.

«Selon moi, chaque fois que la partie commence et que vous n’êtes pas sur la glace, vous devez être fâché, a-t-il dit au quotidien "Pittsburgh Post-Gazette", vendredi. Cependant, rester en furie n’est pas bon et vous devez tout faire pour vous améliorer et être prêt quand on fera appel à vous. Si je suis là demain [samedi], je serai préparé pour jouer. Personne ne se sentira désolé pour moi et je ne veux pas l’être envers moi-même. Je suis toujours un gars positif, donc si je suis en uniforme, je disputerai un bon match.»

Hagelin a été limité à six filets et 16 mentions d’aide pour 22 points en 61 sorties durant la campagne. Il a inscrit un but en 11 joutes éliminatoires.