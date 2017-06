Des similitudes avec Roy

À observer Matthew Murray ­depuis son entrée dans la Ligue ­nationale, on peut dresser un ­parallèle avec Patrick Roy.

Entendons-nous. Le gardien des ­Penguins de Pittsburgh a encore ­beaucoup de chemin à parcourir avant ­d’atteindre le statut de l’ex-gardien du ­Canadien et de l’Avalanche du Colorado.

Au cours de sa première saison, il avait ravi le poste de gardien numéro un à Steve Penney et à Doug Soetart. Murray s’est amené l’an dernier alors que Marc-André Fleury était sur la touche et on n’a jamais mis en doute ses compétences, au point de lui confier la très lourde ­responsabilité de ramener les Penguins sur les rails.