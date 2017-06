Ernest Jackson: une valeur sûre pour les Alouettes

LENNOXVILLE - Si le retour de Duron Carter a été un fiasco l’an dernier, les Alouettes croient avoir frappé un coup de circuit en attirant à Montréal le receveur de passes étoile Ernest Jackson, obtenu sur le marché des joueurs autonomes en février.

Jackson est cet athlète qui a joué les héros dans la conquête de la coupe Grey l’an dernier par le Rouge et Noir d’Ottawa, lorsqu’il a capté une passe de touché en prolongation pour mener son équipe vers une victoire de 39-33 contre les Stampeders de Calgary.

Jackson a effectué six attrapés au cours de ce match, lui qui en avait réussi un total de 88 au cours de la saison pour des gains de 1 225 verges, tout en inscrivant dix touchés.

La question se pose: comment les Alouettes ont-ils pu convaincre l’excellent receveur éloigné de quitter une équipe ayant pris part à la finale pour la coupe Grey deux fois de suite, pour joindre les rangs d’un club ayant raté les éliminatoires deux années d’affilée?

«Plusieurs facteurs expliquent ma décision, a répondu Jackson après l’entraînement des Alouettes vendredi à Lennoxville. J’avais le goût de jouer pour Jacques Chapdelaine, un homme que j’ai bien connu durant mes trois saisons passées avec les Lions à Vancouver.

«Ce n’est pas trop difficile pour moi de me familiariser avec un nouveau cahier de jeux. La deuxième raison est la présence d’un quart d’expérience comme Darian Durant. Enfin, je trouve que les Alouettes misent sur un personnel de receveurs très bien équilibré.

«Je me sens déjà à l’aise en leur compagnie et je suis venu à Montréal pour relever un nouveau défi dans ma carrière. Je veux faire la différence», a ajouté Jackson, qui a connu deux saisons consécutives avec des gains de plus de 1 000 verges.

Chapdelaine sait qu’il pourra compter sur lui. Jackson représente une valeur sûre pour un entraîneur.

Aucune passe échappée!

Selon l’Américain âgé de 30 ans, le salaire qui lui a été accordé (on parle d’une somme de 160 000$) n’a pas été un facteur important dans sa décision. Jackson aurait pu toucher plus d’argent ailleurs. Le directeur général Kavis Reed se frotte d’ailleurs les mains de satisfaction.

«J’estime qu’on a pu le mettre sous contrat pour deux ans à un salaire raisonnable, surtout pour un receveur aussi dominant, un receveur qui n’a pas échappé une seule passe lancée dans sa direction la saison dernière et qui a joué un rôle clé dans la conquête de la coupe par le Rouge et Noir», a-t-il précisé.

«On parle d’un joueur qui sait comment gagner, du genre d’athlète capable de réaliser les gros jeux sous pression, comme il l’a démontré en finale.

«Jackson était notre cible numéro 1 l’hiver dernier sur le marché des agents libres. Je le regarde aller sur le terrain et son attitude est extraordinaire, a poursuivi Reed. Il est dynamique et enjoué. Il encourage ses coéquipiers. C’est un joueur d’équipe.»

L’effet Durant

Reed est d’avis que le fait d’avoir obtenu les services de Durant en janvier a incité un joueur comme Jackson à signer un contrat avec les Alouettes.

«Les meilleurs receveurs tiennent à jouer avec des quarts qui ont eu du succès. Ce fut notre principal argument pour l’attirer avec nous. Il veut faire partie de ce vent de renouveau chez les Alouettes en jouant un rôle de meneur autant sur le terrain que dans le vestiaire.»