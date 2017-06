Événement PBR au Centre Vidéotron: gros party de cowboys!

Quand sont réunis dans la même pièce des taureaux nommés Jaw Breaker, The Joker ou Mamma’s Bad Pet avec de valeureux monteurs aux noms aussi inspirants que Chase Outlaw ou Jess Lockwood, impossible de s’attendre à une soirée terne! Les cowboys présents au Centre Vidéotron vendredi soir pour le premier événement PBR présenté à Québec en ont eu pour leur argent.

Ne manquait qu’une plus large foule pour cette soirée de première de la série canadienne Monter Energy Tour.

L’oeil de lynx de l’auteur de ces lignes l’a évaluée à quelque 3000 personnes. Quoiqu’il en soit de cette évaluation qui n’a rien de scientifique, le fun était pris dans la cabane à force de voir les courageux monteurs se faire cavalièrement secouer le pommier par les bêtes.Et il y a fort à parier que le mot se passera.

Cette forme de rodéo ultra compétitive réunit tous les ingrédients pour assouvir les instincts des plus forts en testostérone, mais aussi des familles en quête d’artifices.

Peu de survivants!

Dans ce western au front de boeuf, le spectacle dépasse en effet largement le simple cadre sportif. Avant la soirée, celui qui siège au huitième rang mondial chez les monteurs, Matt Triplett, nous confiait que lui et ses acolytes se sentent souvent comme des rock stars dans l’univers PBR, qui ne ménage rien pour qu’il en soit ainsi.

Dès les premiers instants de la soirée, les trois lettres de cette organisation en pleine ascension ont été enflammées et quelques pétarades n’ont pas ménagé les tympans d’un auditoire d’abord timide, mais qui s’est vite fait embarquer à dos de taureau.

Parlant des bêtes cornues, elles ont clairement rappelé que peu importe la ville où se déroule le spectacle, ce sont encore elles les patronnes. Même quelques-uns des monteurs les plus aguerris y ont goûté. Seuls 11 des 35 élus ont résisté à la cadence diabolique des bêtes pendant les huit secondes prescrites pour récolter des points. Pour les autres, c’était bye-bye mon cowboy! Après coup, quelques boeufs se sont donnés en spectacle en se permettant même de charger tout ce qui bouge dans la place.

Un Québécois déçu

Le seul monteur québécois en lice, Éric Isabelle, de Saint-Lin, qui avait eu droit à un acceuil royal au centre de l’arène, a maîtrisé son partenaire d’un bestial tango pendant 6,52 secondes avant de céder.

«Je m’attendais à performer mes huit secondes. J’avais un très bon taureau qui me permettait de viser un top 3. On a bien vu qu’ils sont allés cherché une grande qualité de taureaux. L’adrénaline était au fond», a-t-il réagi.

Zachary Bourgeois, de Saint-Tite, a bien franchi les spectaculaires huit secondes, mais sa prestation dans le volet junior n’était pas comptabilisée.

Quant à la foule, qui devrait déjà doubler pour le deuxième volet ce soir, Éric Isabelle estime qu’il s’agit d’un départ prometteur.

«Ce n’était vraiment pas si mal. Et d’après moi, le monde a aimé ça pas mal», a-t-il souri.

C’est Derek Kolbaba, quatrième au monde en provenance de Washington, qui a été le meilleur de la soirée avec une performance de 89,5 points.

Le garde du corps des cow-boys

Photo Jean-François Desgagnés

Lorsque les taureaux cessent leur infernale danse, après qu’un monteur leur ait résisté ou qu’ils le catapultent au sol, quelqu’un doit maîtriser la bête et assurer la sécurité du cowboy. Le métier aussi fascinant que dangereux de Dominic Roy et autres «divertisseurs» est méconnu, mais crucial.

Dans le jargon du rodéo, ils sont surnommés les clowns. Dans les faits, il n’y a rien de léger et amusant dans leurs fonctions! Et justement, dans l’univers PBR, ces bull fighters n’ont rien d’amuseurs publics.

«À l’époque, ça a commencé en parlant de clowns de rodéos et le surnom est resté, mais il y a une grosse différence entre être là pour divertir la foule durant les temps morts et les divertisseurs de taureaux que nous sommes, avec le rôle sérieux et dangereux de maîtriser les taureaux», a signalé Roy.

Une grande famille

Dans une soirée comme celle de vendredi, les divertisseurs ne quittent pas l’arène, se consacrant à la sécurité des monteurs du début à la fin des compétitions. Comme deuxième métier, puisque Dominic Roy ne peut vivre exclusivement de cette passion, c’en est tout un!

«C’est un privilège d’aller faire notre travail pour aller protéger les cowboys», a dit celui qui est mécanicien-technicien de remorques cryogéniques dans la vie de tous les jours, dans la région de Montréal-Est.

«On développe une belle camaraderie, car on a la même passion. Nous sommes là pour protéger les cowboys, nous sommes leurs gardes du corps.»

La force du «mental»

Au même titre que les monteurs, les divertisseurs possèdent des qualités athlétiques hors pair. Toutefois, c’est encore plus mentalement qu’ils sont sollicités. Un manque de concentration de quelques secondes peut occasionner de sérieuses conséquences.

«On comprend les risques et on les accepte. Ce sera toujours dangereux pour les cowboys ou pour nous. Des fois c’est une question de pouces ou de secondes pour que ça vire mal. Un bon bull fighter ne pense pas, il réagit. Il n’y a pas moyen de faire ce sport-là sans que des fois, ça passe proche», a lancé Roy.

«C’est l’un des sports les plus extrêmes. Quand un cowboy décide de danser avec un athlète bovin, c’est sûr que des accidents vont arriver. Des blessures graves, j’en ai vus plus d’une, mais il faut être fait fort mentalement.»

Mais ça, c’est le risque du métier. Un risque que le plaisir et les émotions extrêmes viennent vite éclipser pour celui qui a commencé comme monteur en 1997 avant de découvrir son boulot actuel, quatre ans plus tard.

«Il n’y a rien qui peut accoter l’adrénaline et la satisfaction de sauver un cowboy et de contrôler des bêtes. Peu de gens peuvent ressentir ça dans une vie. C’est le plus beau métier du monde.»