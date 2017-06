Kevin Pillar fera un don à la communauté LGBTQ

Le voltigeur des Blue Jays Kevin Pillar fera un don à deux organisations LGBTQ basées à Toronto.

Cet argent sera en fait le salaire qu’il a perdu à la suite d’une suspension de deux parties imposée par la formation ontarienne. Pillar a émis des propos homophobes à l’égard du releveur des Braves d’Atlanta Jason Motte lors d’un duel présenté à la mi-mai.

«C’est facile de sortir, de s’excuser et d’espérer que les gens me pardonnent, a déclaré l’athlète au quotidien "USA Today". Toutefois, je pensais ce que je disais quand je l’ai fait et j’espère servir d’exemple. Mes actions n’ont pas touché que moi, mais aussi l’équipe.»

Les deux organisations qui recevront l’argent du joueur sont PFLAG et You Can Play. Pillar a par ailleurs capté le lancer protocolaire décoché par un membre du conseil d’administration de Pride Toronto, jeudi, avant la défaite de 12-2 des siens aux mains des Yankees de New York.