King Melrose répond à nouveau à Cœur de pirate

En plus de s’inviter en studio pour parler de l’album à venir de King Melrose pour Sucré Salé, Patrice Bélanger en a profité pour revenir sur la fameuse controverse entourant sa pièce «Ca se danse» qui, selon Cœur de pirate, ressemblerait à s’y méprendre à sa pièce «Adieu».



«Ça [a] fait mal à mon orgueil d’auteur-compositeur parce que, jamais, en aucun cas, n’ai voulu copier une chanson de ma vie», lance-t-il avant de laisser entendre que la publication Instagram de Cœur de pirate le visant a été mise en ligne «de façon passionnelle et puis c’est bien correct».



Toujours pas de dialogue



Quand l’animateur lui demande si Cœur de pirate lui a répondu, King Melrose confie qu’il n’a toujours pas eu de nouvelles et qu’il attend son appel.



Entrevue complète en ligne ici.