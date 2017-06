Kyle Fisher a fait sa place

Victor Cabrera est remis de sa blessure, mais il était réserviste contre les Whitecaps, mardi dernier, et il devrait sans doute ne pas s’habituer à regarder le match des lignes de touche.

Plus tôt cette semaine, Mauro Biello mentionnait qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle il devrait retirer Kyle Fisher en défense centrale puisque le jeune homme y effectue un très bon travail.

À seulement 22 ans, le joueur originaire de la Caroline du Sud commence à savourer le fruit de son travail des deux dernières saisons.

«Nous avons de la profondeur, alors il faut être au sommet de sa forme pour offrir de bonnes performances.

«J’ai appris beaucoup des autres gars l’an passé. Ç’a été l’essentiel de ma saison, j’ai absorbé tout ce que je pouvais et j’ai appris de gars comme Laurent [Ciman], Hassoun [Camara], Victor et Wandou [Wandrille Lefèvre].»

Complémentaires

Fisher a amorcé cinq des six derniers matchs de l’Impact et il s’est trouvé des affinités avec Laurent Ciman.

«Laurent et moi sommes certainement plus près maintenant. On a réalisé que nos styles de jeu étaient complémentaires.

«Il y a beaucoup de communication entre nous, on parle aussi aux autres gars.»

Fisher, qui se comporte souvent comme un vétéran, tient son coéquipier en haute estime.

«C’est un leader et ça permet de soutirer le meilleur de tous ceux qui l’entourent.»

Changement

Le duo a vraiment éclos quand Mauro Biello a inversé les deux joueurs en plaçant Ciman du côté droit de la défense centrale pour mettre Fisher à gauche.

«J’ai eu à m’ajuster à jouer sur la gauche, mais Mauro a vu quelque chose et il pensait que je pouvais jouer là.»

Il faut croire que Biello avait raison puisque Fisher a rapidement vu les résultats positifs du changement.

«Depuis que je suis ici, il a toujours joué à gauche. Mais ça lui permet d’être sur son pied droit et ça lui ouvre tout le terrain, ce qui lui donne une plus large palette pour passer et ça ouvre le jeu pour tout le monde.»