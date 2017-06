Le mois de Carlos Correa et Charlie Blackmon

Le joueur d’arrêt-court des Astros de Houston Carlos Correa et le voltigeur des Rockies du Colorado Charlie Blackmon ont été nommés joueurs par excellence du mois de mai dans le baseball majeur, vendredi.

Correa a présenté une moyenne au bâton de ,386, totalisant sept circuits et 26 points produits, en plus de croiser le marbre à 24 reprises.

Photo AFP

L’athlète de 22 ans est devenu le deuxième joueur dans l’histoire des Astros à cumuler au moins 300 coups sûrs et 50 circuits à ses 300 premiers matchs dans le circuit, après Lance Berkman.

De son côté, Blackmon a frappé pour ,359, réalisant six longues balles, cinq triples et six doubles. Le voltigeur a aussi produit 29 points. Il a notamment frappé deux coups de canon le 23 mai contre les Phillies de Philadelphie.

McCullers frôle la perfection

Du côté des lanceurs, l’artilleur des Astros Lance McCullers fils et celui des Dodgers de Los Angeles Alex Wood ont été honorés.

McCullers a affiché un dossier de 4-0 et une moyenne de points mérités de 0,99, réalisant 37 retraits sur des prises en 36 manches et un tiers. Le droitier n’a alloué que quatre points mérités, 21 coups sûrs et 10 buts sur balles.

Wood a pour sa part présenté une fiche de 5-0 et une moyenne de 1,27. Le gaucher a concédé 22 coups sûrs en 28 manches et un tiers.

Chez les recrues, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge a été récompensé pour un deuxième mois de suite. L’athlète de 25 ans domine les majeures avec 17 circuits. Il a maintenu une moyenne de ,347 avec sept longues balles et 17 points produits en mai, soutirant au passage 15 buts sur balles.

Un autre membre des Dodgers, soit le voltigeur Cody Bellinger, a également vu son travail être souligné. Celui-ci a inscrit 22 points et en a produit 27, claquant neuf longues balles tout en ayant présenté une moyenne de ,245.