Le retour à St. John’s dans la LHJMQ n’est pas dans les plans

SAINT-JEAN - À l’exemple des gens de la Vieille-Capitale qui rongent leur frein en attente de la renaissance des Nordiques de Québec, les amateurs de hockey de St. John’s devront s’armer de patience avant d’applaudir, à nouveau, les exploits des hockeyeurs de la LHJMQ.

Vendredi matin, durant son point de presse annuel des assises de la LHJMQ, le commissaire Gilles Courteau a répété qu’une expansion n’était pas dans les projets de son circuit.

Même si des investisseurs de St. John’s seraient prêts à déplier jusqu’à 6 millions $ pour obtenir une concession!

«La seule option (pour St. John’s) s’avère une délocalisation, mais nous comptons actuellement sur 18 équipes bien en selle dans leur marché et il n’y a aucune possibilité d’expansion», a dit Gilles Courteau, en entonnant un refrain rendu célèbre par son homologue de la Ligue nationale, Gary Bettman.

D’ailleurs, l’implantation d’une septième équipe au sein de la division des Maritimes causerait un déséquilibre comparable à celui des associations de l’Est et de l’Ouest dans la LNH.

«St. John’s est un gros marché intéressant, mais le bassin de joueurs (de la LHJMQ) ne nous permet pas d’aller à plus de 18 clubs», estime Gilles Courteau.

La LHJMQ a eu pignon sur rue à Terre-Neuve/Labrador de 2005 à 2008. La franchise des Fog Devils a ensuite été vendue et transférée à Verdun (Junior de Montréal) avant de s’établir à Blainville-Boisbriand (Armada) à l’automne 2011.

OBJECTIF USA!

Le commissaire n’a pas été aussi catégorique lorsqu’interrogé sur un retour de la LHJMQ en sol américain. «À court et à moyen terme, on devra effectuer une autre percée aux États-Unis.»

Ce serait une condition essentielle, avant de plaider auprès de ses collègues David Branch (commissaire de l’OHL) et Ron Robison (de la WHL) un redécoupage des territoires protégés de l’autre côté de la frontière.

«Pour loger une demande (de révision) territoriale, nous devrons avoir préalablement tout fait dans notre territoire de la Nouvelle-Angleterre pour attirer les joueurs américains au sein de notre ligue. Il reste encore beaucoup de travail à faire», affirme Gilles Courteau.

Lors des plus récents tournois de la Coupe Mémorial, les champions du Québec ont pu constater l’importance d’étoiles américaines au sein des alignements des Knights de London (Christian Dvorak, Matthew Tkachuk), des Otters d’Érié (Alex DeBrincat) ou des Spitfires de Windsor (Jeremy Bracco).

«Les ligues de l’Ontario et de l’Ouest comptent au sein de leurs rangs des clubs américains. De notre côté, nous avons fait deux percées américaines avec Plattsburgh (les Pioneers ont fermé les livres après 17 matchs en 1984) et (les MAINEiacs de) Lewiston (2003-11).

«Dans ce dernier cas, le scénario était parfait. On avait un building qui allait se construire à Boston avec (comme promoteurs) Raymond Bourque et ses gens d’affaires. Ça ne s’est pas matérialisé parce que Raymond est retourné à l’emploi des Bruins de Boston.»

VENDRE SON PRODUIT

Sans présence assidue, la «Q» n’allumera jamais de flamme passionnelle chez nos voisins du Sud. «Il faut sonder l’intérêt des gens d’affaires pour opérer une concession à Manchester (New Hampshire) ou Portland (Maine). Ce sont des villes cibles à mettre en évidence. On a besoin d’un ancrage!

«Un retour aux États-Unis avec des équipes bien implantées créera une reconnaissance de notre ligue. Dans le moment, on part avec notre baluchon pour faire des cliniques pour attirer les joueurs. À l’époque, on a vécu le même problème avec les joueurs des Martitimes», a rappelé le commissaire.

Malgré la proximité territoriale, la LHJMQ était souvent le troisième et dernier choix des jeunes de l’Atlantique parmi les entités de la LCH.

Matchs extérieurs et 50e anniversaire

SAINT-JEAN - Les Voltigeurs et la ville de Drummondville seront les hôtes de deux matchs extérieurs de la LHJMQ, les 18 et 19 janvier.

Ces «classiques hivernales» seront jouées sur la patinoire réfrigérée du parc Victor-Pépin. À ces occasions, les Voltigeurs croiseront le fer avec les Tigres de Victoriaville et le Phoenix de Sherbrooke.

Le président des Voltigeurs Eric Verrier et le maire Alexandre Cusson songent également à présenter un match de la Ligue universitaire mettant en vedette les Patriotes de l’UQTR.

«Même si ça nécessite des investissements importants en temps et en argent, la classique hivernale est un événement d’envergure qui aura un impact au sein de notre communauté», a affirmé Eric Verrier.

LE REPÊCHAGE À SHAWINIGAN

Pour célébrer le 50e anniversaire de la LHJMQ, en 2018-19, le commissaire Gilles Courteau a annoncé que les Cataractes de Shawinigan accueilleront les prochaines assises et la séance de repêchage de la LHJMQ. Le punch avait été brûlé il a quelques jours déjà!

Puis, un ou deux autres matchs extérieurs seront disputés en Mauricie, probablement dans l’enceinte du Festival western de Saint-Tite. «La date reste à déterminer et l’organisation des Cataractes garde toutes les options ouvertes», a dit Gilles Courteau.

En janvier 2015, la première expérience extérieure dans le fief des cowboys du comté de Champlain avait été couronnée de succès. Des salles combles avaient été enregistrées pour les matchs des Cataractes contre les Tigres et les Remparts de Québec «Cet événement avait été le plus médiatisé à l’époque et comme à Saint-Tite, on prévoit de retombées extraordinaires à Drummondville.

«Pour notre 50e, on va jouer la carte historique et faire ressortir les belles histoires de nos organisations. 50 ans, c’est tout à fait remarquable et nous aurons une série de célébrations», a ajouté le commissaire, précisant que toutes les organisations peaufineront un menu d’activités spéciales pour la saison 2018-19.

Parce que les négociations ne sont pas complétées avec la Ligue nationale de hockey, la LHJMQ ne pouvait confirmer vendredi la tenue d’un match en plein air, le 17 décembre entre les Olympiques de Gatineau et les 67’s à Ottawa.

EN DEUX LIGNES

En réaction au règlement interdisant les échanges de joueurs et de choix de repêchage impliquant les Remparts de Québec et l’Armada de Blainville-Boisbriand, Gilles Courteau a laissé entendre qu’aucune modification n’était dans les cartons. «C’était une décision majeure de permettre à Québecor d’être propriétaire majoritaire de deux équipes. Les gouverneurs ont adopté ma solution pour mettre en confiance et rassurer les gens.»

La LHJMQ doit-elle changer son appellation pour refléter plus adéquatement la délégation de six équipes dans les provinces de l’Atlantique. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant croit que oui et il a récemment expédié une lettre en ce sens au commissaire. Insistant sur l’importance des clubs de l’Atlantique et de la notoriété de la ligue, Courteau n’a rien promis.

En 2016-17, pour la première fois avec un contingent de 18 équipes, la LHJMQ n’a pas franchi la barre du deux millions de spectateurs. «Nos équipes sont positionnées dans leur marché et elles ont une importance vitale au sein de leur municipalité», a répondu M. Courteau, sans toutefois partager ses inquiétudes.

Le début des activités du Rocket de Laval, club-école des Canadiens de Montréal dans la Ligue américaine, ne mettra pas en péril l’Armada de Blainville- Boisbriand, malgré la proximité des deux équipes. «Je ne suis pas inquiet même si l’aspect nouveauté incitera des amateurs de hockey à découvrir le produit (de la LAH)», assure le commissaire presque à vie de la LHJMQ.