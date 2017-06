Les Bruins pourraient échanger leur choix de premier tour

Le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, a admis au Boston Globe qu’il envisageait de se départir de son choix de premier tour en 2017 (18e au total) afin d’améliorer immédiatement son équipe.

«Cela s’inscrirait dans un effort pour améliorer notre club. On a sélectionné plusieurs joueurs au cours des deux dernières années et on a confiance qu’ils deviendront d’excellents joueurs de hockey.»

Les Bruins de Boston pourraient s’améliorer à deux positions, eux qui ont besoin d’un ailier gauche pour compléter le centre David Krecji, ainsi que d’aide en défensive, Zdeno Chara se faisant vieux.

«Je veux un joueur qui fera avancer notre club plus loin. Il y a des positions où on pourrait s’améliorer et je crois que c’est possible de le faire, c’est-à-dire, apporter des changements à l’aile et à la ligne bleue,» a-t-il poursuivi.

S’il entend explorer toutes les avenues favorables à son club, Sweeney n’entrevoit pas un scénario où il mettrait la main sur l’un des cinq premiers choix de l’encan.

«Je ne m’attends pas à ce que l’on prenne ce genre de décisions. Nous sommes confortables où nous sommes positionnés.»