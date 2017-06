Prolongation de contrat pour Randy Carlyle

Les Ducks d'Anaheim ont accordé une prolongation de contrat d'un an et d'une année d'option à leur entraîneur-chef, Randy Carlyle, vendredi.

Il restait une année à l'entente actuelle du pilote. C'est donc dire que le nouveau contrat s'amorcera au début de la saison 2018-2019.

L'année d'option pourra être activée lors de la campagne 2019-2020.

«Nous avons connu du succès cette année et il est évident que Randy a grandement contribué, a admis le directeur général de l’équipe Bob Murray via le compte Twitter de l’organisation. Il aime notre formation et il désire vraiment remporter la Coupe Stanley. La décision de lui offrir une prolongation a été très facile à prendre.»

Cette année, les Ducks se sont inclinés en finale de l’Association de l’ouest face aux Prédateurs de Nashville, en six matchs.

En plus des Ducks, Carlyle a déjà piloté les Maple Leafs de Toronto. Il a également agi comme assistant avec les Jets de Winnipeg et les Capitals de Washington.