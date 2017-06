Quel avenir pour Tiger ?

Comme bien peu d'autres individus, les plus grandes vedettes du monde du sport peuvent être ­élevées au rang de ­superhéros en l'espace de quelques années seulement. Pour ceux qui accumulent les championnats, qui font preuve d'un leadership hors du commun et qui parviennent à présenter des statistiques phénoménales pendant près de deux décennies, on les considère carrément comme des légendes, des êtres plus grands que nature.

Il faut dire que rares sont les athlètes qui accèdent à ce groupe sélect. On y retrouve bien entendu les Wayne Gretzky, Michael Jordan, Kobe Bryant et Derek Jeter, parmi ceux ayant évolué lors des 30 dernières années. Quant aux athlètes toujours actifs, on pense entre autres à Roger Federer, à Tom Brady, à LeBron James et, jusqu'à il y a quelques jours à peine, à Tiger Woods.

De tels athlètes semblent indétrônables. Ils excellent dans leur profession, sont adulés par les masses et gagnent plus d'argent en commandites qu'en salaire, ce qui n'est pas si mal si l'on considère que leur salaire annuel s'élève généralement à plus de 20 millions de dollars. De plus, les médias aiment nous rappeler à quel point ils mènent la vie idéale à l'extérieur du terrain : une femme parfaite, des enfants parfaits et un comportement irréprochable.

On s'imagine donc mal un de ces athlètes passer de demi-dieu à paria du jour au lendemain. Pourtant, ça se produit. C'est arrivé à Lance Armstrong, notamment. Et plus l'athlète est au sommet, plus la chute est brutale.

Le cas Tiger Woods

Dans le cas qui défraie les manchettes ces jours-ci, il est difficile de trouver un athlète plus en vue que Tiger Woods.

Au sommet de sa gloire, Woods était l'athlète le mieux payé de la planète. Les commanditaires allongeaient des dizaines de millions pour que le golfeur endosse leurs produits. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il éclipse le record de 18 titres majeurs de Jack Nicklaus.

Tiger Woods a littéralement sauvé le golf. Il est entré chez les professionnels à un moment où le circuit de la PGA se cherchait désespérément une vedette. Le dimanche, quand on regardait la ronde finale d'un tournoi à la télé, c'était pour y voir Tiger. Même lorsqu'il n'était plus dans la course, les télédiffuseurs nous montraient chacun de ses coups. Il savait rallier même les amateurs de sport qui ne sont pas nécessairement friands de golf.

De 1997 à 2008, Woods a remporté 14 tournois majeurs et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Depuis, plus rien. Ses infidélités et ses problèmes conjugaux ont porté un dur coup à son image, mais il demeurait le golfeur le plus populaire au monde, bien que souvent blessé.

Que signifiera maintenant sa récente arrestation pour conduite avec facultés affaiblies? Quel impact aura la diffusion de la vidéo de son arrestation, où l'on aperçoit un Tiger Woods méconnaissable, sous l'effet des médicaments? Le reverra-t-on un jour prendre part à un tournoi?

Son cas n'est pas similaire à celui de Mike Tyson, qui s'est retrouvé sans-le-sou après avoir dilapidé une fortune de 300 millions de dollars, ou à celui de Jose Canseco, ex-vedette du baseball majeur ruiné financièrement et rejeté par son propre sport en raison de son utilisation de produits dopants.

Woods est milliardaire et sûrement mieux entouré et conseillé que les vedettes sportives des années 1980. Par contre, son cas illustre que les mauvaises décisions et le traitement médiatique qu'engendrent ces mauvaises décisions peuvent faire descendre même l'athlète le plus influent de la planète de son piédestal.

Les tweets de la semaine...

twitter.com/DannyJoncas

SORTIE RAPIDE

Le passage d'Eugenie Bouchard à Roland-Garros aura été bref. Malgré une victoire au premier tour, Bouchard s'est inclinée, hier, en moins d'une heure dans un match à sens unique. D'ailleurs, rien ne semble fonctionner pour la Québécoise, qui éprouve des difficultés dans toutes les facettes de son jeu. Ce tweet du compte WTA Scores l'illustre plutôt bien.

« Eugenie Bouchard a perdu au moins une manche par la marque de 6-0 à ses quatre dernières défaites. »

COLLÈGUES INQUIETS

La carrière et la situation personnelle de Tiger Woods ont à nouveau subi un dur coup cette semaine alors qu'il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Désorienté et confus, Woods aurait été sous l'effet des médicaments. Plusieurs autres joueurs du circuit de la PGA, dont Hunter Mahan, s'inquiètent de l'état de santé de l'ex-numéro un mondial.

« Je connais bien Tiger et je souhaite sincèrement qu'il aille chercher le soutien dont il a besoin. »

EST-ON VRAIMENT EN 2017 ?

Il y a quelques semaines, des spectateurs au Fenway Park de Boston ont crié des insultes racistes et lancé des arachides au voltigeur des Orioles de Baltimore Adam Jones. Cette semaine, c'est la superstar de la NBA LeBron James qui voyait des malfaiteurs vandaliser sa propriété. L'ex-joueur de la NFL Shannon Sharpe dresse ce constat.

« Cet incident impliquant LeBron prouve que vous n'êtes jamais assez riche ou célèbre pour échapper au racisme. »

À surveiller...

Retour au Tennessee

Tirant déjà de l'arrière 2-0 à leur première participation à la finale de la Coupe Stanley, les Predators de Nashville ont sûrement hâte de retrouver leurs partisans demain soir. Après deux défaites à Pittsburgh contre les Penguins, les Predators auront le loisir de tenter de ramener les deux équipes à la case départ à domicile, alors que les matchs 3 et 4 de cette série seront disputés à Nashville demain (20 h à TVA Sports et Sportsnet) et lundi (20 h à TVA Sports et Sportsnet).

Si les deux équipes ne nous offrent pas la finale la plus palpitante pour l'instant, le diffuseur francophone officiel ne se plaint toutefois pas. En effet, les deux premiers matchs ont attiré en moyenne 704 000 et 629 000 téléspectateurs à TVA Sports. Dans le cas du premier match, il s'agit d'une augmentation de 51 % de l'auditoire comparativement à la finale de l'an passé entre les Sharks de San Jose et ces mêmes Penguins. Il faut préciser que P.K. Subban contribue sans doute à cette hausse.

Les cinq suggestions de la semaine

