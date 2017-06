Rinne garde son calme

NASHVILLE | Il y avait deux énormes attroupements dans le vestiaire des Predators après un court entraînement au Bridgestone Arena. P.K. Subban et Pekka Rinne avaient chacun devant leur nez des dizaines de micros.

Pas l’ombre de lui-même depuis le début de cette finale contre les Penguins, Rinne cherchait à dédramatiser la situation.

«Je ne veux pas passer mon temps à répondre aux questions sur comment je vais faire pour retrouver mon niveau de jeu habituel, a affirmé le Finlandais de 34 ans. On a fait un beau parcours jusqu’ici. Les deux derniers matchs n’ont pas été comme je l’aurais souhaité. Je comprends que l’enjeu est élevé, que c’est la finale, mais je me sens encore en confiance et je vais continuer à me préparer de la même façon.»

«On est en juin, on est choyés de jouer encore au hockey, a-t-il continué. Je veux profiter de cette occasion.»

Rinne a perdu de son lustre en accordant quatre buts à chacun de ses deux départs en grande finale. Il affiche une désastreuse moyenne de 4,69 et un taux d’efficacité de ,778.

La confiance des coéquipiers

Peter Laviolette n’a toujours pas confirmé la présence de Rinne pour le troisième match. Mais c’est un secret de polichinelle. C’est lui qui obtiendra le départ.

«On a confiance en Pekka, a mentionné Roman Josi. On sait ce dont il est capable. Il a été notre meilleur joueur depuis le début des séries. On doit mieux défendre devant lui.»

«Pekka est l’un des meilleurs gardiens de la LNH, a renchéri Subban. Il est probablement le dernier de nos soucis. Quand il doit élever son jeu, il le fait. Il sera à son mieux.»

Mis au parfum des déclarations de ses coéquipiers à son sujet, Rinne s’est tourné vers son sens de l’humour.

«Ils ont été bons pour moi. Chaque fois qu’il y a des questions à mon sujet depuis deux jours, c’est comme si quelqu’un était mort.»

L’énergie de Nashville

Rinne croit sincèrement qu’il profitera d’un retour à la maison pour replacer son jeu sur le droit chemin.

«Absolument que ça fait une différence, a-t-il expliqué. C’est notre endroit préféré où jouer. L’énergie est formidable. Souvent, on était en arrière et on est revenus en troisième période. Le crédit revient à nos partisans, ils nous donnent de l’énergie.»