Souvenirs de Fête nationale

Pour plusieurs, la Fête nationale est synonyme de soirées bien arrosées et de célébrations bruyantes. Mais pour Claude Dubois, le 24 juin le ramène à sa tendre enfance, où il développait déjà sa bosse des affaires en compagnie de son jeune voisin.

«On remplissait une bassine à lessive de boissons gazeuses et on allait les vendre aux gens qui assistaient aux défilés. On en a fait un commerce!», se souvient-il, en riant.