Un autre pas vers l'avant pour Mont-Tremblant

MONTRÉAL - Jouissant déjà d’une réputation internationale dans le domaine des courses d’endurance, Mont-Tremblant a franchi une nouvelle étape, vendredi, en inaugurant une route d’entraînement IRONMAN.

«Les courses de Tremblant sont déjà reconnues parmi les plus belles au monde, mais on peut maintenant parler d’une destination d’entraînement», a indiqué en entrevue l’athlète québécoise Magali Tisseyre.

«Cette contribution nous permet de positionner IRONMAN Mont-Tremblant comme pôle d’entraînement de calibre international», a pour sa part commenté Dominique Piché, producteur, dans un communiqué.

À n’en point douter, Tisseyre profitera elle-même du parcours balisé et permanent de 90 kilomètres. Celle qui réside dorénavant à Tremblant depuis trois mois compte effectivement profiter de la zone d’entraînement, munie de panneaux aux abords de la route, entre les municipalités de Mont-Tremblant et de Labelle. La course, le vélo et la natation n’auront jamais été aussi en vogue dans ce secteur de la région des Laurentides.

La force mentale

Âgée de 35 ans, Tisseyre vante notamment les bienfaits d’un parcours balisé pour assurer la sécurité des sportifs.

«On parle d'un lieu d'entraînement unique», a-t-elle qualifié.

La nouveauté vient d’ailleurs à point pour la Québécoise, laquelle poursuit son adaptation vers les triathlons complets IRONMAN (3,8 km de natation, 180,2 km à vélo et 42,195 km de course à pied). Elle parcourait autrefois la moitié de la distance.

Tisseyre revient justement du Brésil, où elle a pris part à une première épreuve complète dans la ville de Florianopolis. Profitant de cette expérience pour mieux comprendre la discipline, elle a bouclé la course en un peu plus de neuf heures (9:09,49).

«Cela prend beaucoup de force mentale et de stratégies, a-t-elle résumé. Il faut avoir la foi et penser positivement. On doit se convaincre que les jambes vont revenir.»

Objectif : Hawaï

Prévoyant se rendre en Allemagne en juillet, Tisseyre aimerait ultimement récolter suffisamment de points pour se qualifier pour les fameux Championnats du monde IRONMAN, à Hawaï, le 14 octobre.

«L'objectif principal de ma saison est de me rendre à Hawaï, certainement», a reconnu Tisseyre, qui dit avoir retrouvé la passion en vertu de son nouveau défi.

D’ici ses prochains voyages, elle pourra profiter de son nouveau terrain de jeu, pas très loin de chez elle.

À propos des courses prévues à Mont-Tremblant, l’IRONMAN 70.3 est prévu le 25 juin, tandis que l’IRONMAN se tiendra le 20 août.