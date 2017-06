Jean Pascal contre Eleider ­Alvarez. Un combat que je ­déteste. Comme journaliste, ça va. C’est une bonne histoire. Le vétéran qui joue le tout pour le tout contre un homme loyal qui attend depuis deux ans son dû.

Comme fan, ça devrait être encore mieux. On a deux noms très connus, Jean Pascal et Eleider Alvarez, et un résultat très incertain. Ce sont les deux questions fondamentales qu’un bon promoteur se pose toujours.

– Est-ce que les deux boxeurs sont connus? C’est oui.

– Connaît-on à l’avance le résultat. C’est non.

D’ailleurs, même si la vente des billets a démarré lentement, le rythme s’accélère depuis deux jours. Et à Montréal, vendre plus de 6000 tickets pour une soirée est devenu un exploit. On va y revenir beaucoup plus en ­profondeur.

Mais on peut déjà avancer que la promotion n’est certainement pas le problème. J’ai rarement vu un marketing aussi bien fait pour une soirée de boxe. Télé, radio, journaux, réseaux sociaux, rien n’est ménagé.

Deux hommes aimables

C’est comme personne que je déteste ce combat. J’aime beaucoup Jean ­Pascal et nous avons une relation dans la vie qui est faite de conversations agréables, souvent pimentées par les remarques acérées de Pascal. L’ancien champion du monde n’en laisse pas passer une.

Quant à Eleider Alvarez, j’ai appris lentement à le découvrir. J’ai connu doucement par ce qu’il acceptait d’en dévoiler, l’histoire de sa femme, de sa fille, de sa famille et des amis qui continuent à vivre en Colombie. J’ai appris qu’il a enfin acheté le terrain sur lequel un jour, il va construire sa maison.

J’imagine un grand gaillard de 30 ans passer presque un an sans ­visiter son amoureuse et sa petite fille, devoir se contenter de Skype ou de Messenger pour se voir et se dire son amour et attendre le moment qu’on fait miroiter devant lui depuis deux ans.

Un combat de championnat du monde qui pourrait le rendre à l’aise financièrement et millionnaire s’il devait gagner contre Adonis Stevenson.

Vous êtes un homme? Fermez les yeux et mettez-vous à sa place. Une femme? Comment pensez-vous qu’elle se sent quand il reprend l’avion pour venir affronter celui qu’on lui ­garroche entre elle et son rêve?

Et puis, il y a Jean Pascal. Il a affronté les plus grands. Vous le savez. Ça ­commence avec Carl Froch, ça passe par Chad Dawson, Adrian Diaconu et Bernard Hopkins et ça inclut deux terribles combats contre Sergey Kovalev.

Rester un grand C’est simple. Jean Pascal a 34 ans. Honnêtement, après sa deuxième défaite contre Kovalev, je souhaitais qu’il annonce sa retraite. Je n’aimais pas la façon dont il parlait quand il entrait chez lui. Et quand je le croisais dans des combats de boxe, je trouvais qu’il avait l’air d’un homme en quête de lui-même.

Depuis sept ou huit mois, ça va ­beaucoup mieux. Il s’est reposé. Il a ­récupéré. C’est le Jean Pascal vif d’esprit et à l’humour en clins d’œil que je retrouve. Et je voudrais que ça reste ainsi.

Mais il a décidé de poursuivre sa ­carrière. Il doit gagner contre Eleider Alvarez. Sinon, il va descendre dans la catégorie des vétérans faire valoir qu’on offre à de jeunes loups affamés et talentueux. Je ne veux pas ça pour Pascal. Il a trop fait, il a été trop champion.

Mais pour éviter cette rétrogradation, il doit battre Alvarez. Et je vous l’ai dit, Alvarez est en standby depuis deux ans. Il aurait mérité d’affronter Adonis Stevenson. Et voilà qu’on lui demande de battre coup sur coup deux des trois plus grands champions que le Québec ait connus: Lucian Bute et Jean Pascal.

Pour seulement avoir le droit d’obtenir un combat qu’il est déjà en droit d’avoir.

Je ne veux pas qu’il perde. Ce serait une profonde injustice.

Mais je ne veux pas que Jean Pascal perde non plus. La suite serait trop cruelle.

Je déteste ce combat. Vraiment. Quel arbitrage infect !

Fut un temps où l’arbitrage était toujours pourri. Mais au moins, on le savait. Et surtout, on savait à qui on avait affaire.

Quand c’était Red Story, le jeu était bien contrôlé par le vétéran qui connaissait ­personnellement tous les joueurs.

Frank Udvari prenait le contrôle du match et lui donnait le ton dans les cinq premières ­minutes de jeu. Les joueurs savaient à quoi s’en tenir.

Avec Andy Van Hellemond, ce n’était pas de l’arbitrage, c’était de la diplomatie. Van ­Hellemond parlait au lieu de punir. Avec Paul ­Stewart, c’était la cage aux folies. Il engueulait les joueurs, leur disait de lui sacrer patience et de se défendre au lieu de se plaindre.

Même mon fournier

Ron Fournier avait son style bien à lui... qui était d’équilibrer les chances.

C’était du mauvais arbitrage puisque c’était de la gestion de match, de la gérance du jeu.

Mais on savait que c’était ainsi.