Un concert gratuit de l’OSM pour les sinistrés des inondations

MONTRÉAL – L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) offrira un concert gratuit pour les sinistrés des inondations, le 29 juin prochain, à Pierrefonds-Roxboro.

Le concert sera présenté en plein air, près de la mairie de Pierrefonds-Roxboro. Dans ce secteur de l’ouest de Montréal, les citoyens ont été durement touchés par les importantes crues printanières.

«En temps de crise comme celui-ci, amis et voisins sentent le besoin de contribuer par tous les moyens possible. C’est souvent lors de situations difficiles que les communautés unissent leurs efforts de façon unique et inspirante», a déclaré le maestro Kent Nagano, vendredi, par voie de communiqué.

«En tant que musiciens, nous ne pouvons reconstruire des maisons, mais nous espérons que ce petit geste de solidarité et d’amitié envers les Montréalais pourra contribuer à l’esprit de coopération suite aux inondations de ce printemps», a-t-il ajouté.

Dans la métropole, plus de 430 résidences ont été touchées par les importantes crues printanières dans Ahuntsic-Cartierville, à L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, à Pierrefonds-Roxboro, à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Senneville.

«Nous sommes heureux de participer à cette initiative de Kent Nagano et de l’OSM. Ce petit geste démontre toute la solidarité des Montréalais les uns envers les autres et me rend plus que jamais fier de notre métropole», a déclaré le maire de Montréal, Denis Coderre.

À l’échelle provinciale, 261 municipalités ont été touchées par les inondations, 5260 résidences ont été inondées et 4066 personnes évacuées, d’après les chiffres rapportés par le gouvernement du Québec. Plus de 2000 militaires ont participé aux interventions d’urgence.