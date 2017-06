Un défi cycliste pour aider les athlètes

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a annoncé, jeudi, la tenue du Défi 808 Bonneville au mois de septembre, à Mont-Tremblant.

Cette collecte de dons servira à amasser des sous qui seront redistribués aux athlètes québécois.

Plusieurs sportifs de renom ayant déjà obtenu un appui financier par le passé, dont le fondeur Alex Harvey et le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, sont les porte-parole de l’événement.

En 2017, la FAEQ octroiera 1,35 million $ à 475 étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des services d’accompagnement en orientation scolaire et conciliation du sport et des études. Depuis sa création, en 1985, elle a offert 14,5 millions $ en bourses individuelles.

Prévu du 22 au 24 septembre, le défi cycliste sera composé entre 100 et 808 kilomètres à parcourir en équipe, en duo ou en solo.