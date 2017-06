Un premier album pour Bill Murray?

L’acteur n’a jamais caché son intérêt pour la musique. Même qu'il a déjà chanté Take me out to the ball game lors d'un match des Cubs de Chicago.

De là à tenter de percer dans le monde musical? Pourquoi pas.

Toutefois, son nouveau registre s'éloigne radicalement des classiques des chansons de baseball.

Stereogum rapporte que la rencontre de Bill Murray avec le violoncelliste Jan Vogler, au cours d'un vol entre Berlin et New York, a été déterminante dans sa décision de produire un opus. Cette amitié nouvelle entre les deux artistes a abouti à une collaboration concrète.



C’est donc en septembre que paraîtra New Worlds, le fruit de cette collaboration. L’hiver dernier, Murray et Vogler avaient d'ailleurs diffusé un avant-goût de ce qu’on pourra retrouver sur l’album.

Toujours selon Stereogum, ce projet allie la musique classique et la littérature. Des textes de Walt Whitman, Ernest Hemingway et Mark Twain seront accompagnés de musique interprétée par Vogler au violoncelle, mais aussi par la violoniste Mira Wang et la pianiste Vanessa Perez.

Parmi les pièces musicales choisies, on retrouve entre autres des œuvres de Bach, de Gershwin, de Ravel et de Mancini.