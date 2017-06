Un surplus de poids...de 24 livres !

Jamais deux sans trois. Voilà une expression que Custio Clayton est en train d’apprendre à la dure depuis le début de sa carrière professionnelle.

Le protégé de GYM (11-0, 9 K.-O) a vu son opposant Oscar Cortez (26-2, 14 K.-O.) dépasser la limite permise à son contrat de...24 livres. Le Mexicain a fait osciller la balance à 171 lb alors qu’il s’était entendu pour se battre à 147 lb.

Bien sûr, Cortez n’affrontera pas le pugiliste originaire de Halifax demain soir, car il n’a pas respecté les règlements de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ). Toutefois, après ce triste épisode, les représentants du groupe GYM se sont mis à la recherche d’un adversaire afin que leur poulain puisse quand même monter sur le ring.

Ils en ont déniché deux provenant de l’Est des États-Unis, mais aucune annonce n’avait été faite en début de soirée.

Si le candidat choisi est accepté par la RACJQ, on ne sait pas si Clayton pourra toujours gagner les ceintures WBC continental des Amériques et IBF International.

Il s’agit de la troisième fois depuis le début de sa carrière que l’ancien olympien vit pareille situation. On raconte qu’il n’était pas de bonne humeur en voyant le poids du «rondouillet» Cortez.

5000 billets vendus

Yvon Michel a déclaré que 5000 billets avaient trouvé preneurs pour le gala de samedi soir au Centre Bell.

«Au départ, on avait espoir d’attirer 10 000 spectateurs, mais ce sera difficile, a souligné l’homme d’affaires en toute franchise. Maintenant, on serait satisfait avec une foule entre 7000 et 8000 personnes.»

Avec les événements des deux dernières années à l’extérieur du ring, les promoteurs québécois de boxe ont une cote d’amour à regagner auprès des amateurs. Et ça passe par des cartes de qualité.

Le gala du 3 juin est un pas en avant en ce sens, mais il doit y en avoir d’autres d’ici la fin de l’année pour redonner du rythme à ce sport dans la Belle Province.