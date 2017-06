Une fête des fous pour la fête des Pères

À une semaine de cette célébration, pourquoi ne pas offrir à votre papa, un roman policier qui sort un tant soit peu de l’ordinaire. Avec le vénérable James Lee Burke, 80 ans au compteur, la Louisiane comme le Texas prennent assurément une autre dimension. Si nous préférons, et de loin, les aventures de Dave Robicheaux (Une saison pour la peur, Dans la brume électrique avec les morts confédérés) qui fut porté à l’écran par Bertrand tavernier), le Texas du chef de police Hackberry Holland est tout aussi inquiétant. Chez Burke, la notion d’histoire se confond avec des personnages, puisque Robicheaux fit la guerre du Vietnam, tandis que Holland participa à l’oubliée guerre de Corée. La nature humaine étant ce qu’elle est, Burke sonde les âmes, réfléchit sur la conduite de la nation et nous transporte bien au-delà des polars préfabriqués, comme ceux de James Patterson.



Sombre est la foi du prêcheur



Dans le no man’s land entre la frontière du Texas et du Mexique, nous aurions pu nous entendre aux narcos trafiquants et guerres entre cartels, mais c’est mal connaître James Lee Burke. Revenant sur son précédent roman ; Les dieux de la pluie, il fait renaître Jack Collins (figure du mal incarné), pourchassant inlassablement les illégaux. Dans cette galerie de personnages, vous allez faire connaissance avec Krill, un ancien mercenaire, Shokoloff, le gangster russe et Noé Barnum, la cible de tous les assaillants. Comme rien n’est simple chez l’auteur, tout est question de dosage et il faut du temps avant que l’histoire fasse effet. Malgré l’aspect « sinistre », qui va sortir gagnant de l’affrontement, la bonté fait surface avec la présence de Dame Anton Ling, qui secoure comme elle le peut, les immigrés mexicains.

À la fois différent, mais aussi proche du territoire louisianais de ses débuts, James Lee Burke parvient encore à nous tenir en haleine. C’est déjà beaucoup.